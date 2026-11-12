이효정이 예비 며느리 차경은을 향한 남다른 애정을 나타냈다. / 사진='동상이몽2-너는 내 운명' 방송 화면 캡처

이효정이 예비 며느리 차경은을 향한 남다른 애정을 나타냈다. / 사진='동상이몽2-너는 내 운명' 방송 화면 캡처

배우 이효정이 예비 며느리 차경은을 향한 남다른 애정을 나타냈다. 그는 아들 이유진의 결혼으로 양가를 통틀어 배우만 6명인 집안이 된다고 말했다.최근 방송된 SBS 예능 '동상이몽2-너는 내 운명'에서는 오는 14일 결혼을 앞둔 이유진과 차경은의 이야기가 그려졌다. 이효정은 예비 며느리를 향한 애정을 나타내며 새로운 가족관계를 소개했다.이효정은 "아들이 결혼해서 홀가분하다"면서도 "그것보다 더 좋은 건 착하고 아름답고 싹싹하고 좋은 며느리를 데리고 왔다"고 기뻐했다. 이어 며느리가 밝고 꼼꼼하고 예쁘다며 칭찬을 아끼지 않았다. 이효정은 이유진이 말릴 때까지 차경은을 칭찬하며 '며느리 바보' 면모를 보였다.특히 두 사람의 결혼으로 양가를 통틀어 배우가 6명에 달하게 됐다는 점이 관심을 모았다. 이효정과 그의 동생 이기영, 아들 이유진에 이어 예비 며느리 차경은과 그의 친언니 김승윤, 형부 장동윤까지 모두 배우다.차경은의 언니 김승윤은 지난달 장동윤과 결혼식을 올렸다. 이에 따라 이유진과 장동윤은 동서지간이 된다.이유진은 장동윤에 대해 "제가 평소에도 워낙 좋아하고 응원했던 배우분"이라며 남다른 인연에 기쁜 마음을 나타냈다. 이를 지켜보던 이현이는 "그 집 장모님 너무 좋겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.이유진과 차경은은 이유진의 첫 연출작 '길이 보이면 캐스팅해!'에서 감독과 배우로 만나 연인으로 발전했다. 지난 6월부터 교제를 시작한 두 사람은 약 5개월 만에 결혼을 결심했다. 두 사람은 결혼을 준비하던 중 임신 소식도 밝혀 축하를 받았다.이유진과 차경은은 오는 14일 서울 모처에서 비공개 결혼식을 올린다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr