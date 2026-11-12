솔라 '나의 20대에게' 커버 이미지 / 사진=알비더블유

만 35세가 된 그룹 마마무(MAMAMOO) 솔라가 자신의 20대를 돌아본다. 꿈을 이루기 위해 쉼 없이 달려온 과거의 자신에게 전하고 싶었던 이야기를 신곡에 담았다.솔라는 12일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 새 싱글 '나의 20대에게 (Harmonica. 하림)'를 발매한다.솔라가 신곡 작사와 작곡에 참여했다. 꿈을 이루기 위해 바쁘게 살아온 20대의 자신을 돌아보며 당시에는 미처 하지 못했던 이야기를 가사에 담았다. 목표를 향해 서두르던 과거의 자신에게 조금 느리게 가도 괜찮다는 메시지를 전한다.싱어송라이터 하림이 하모니카 연주로 참여했다. 하림의 하모니카 선율과 솔라의 목소리가 어우러져 지나온 시간을 돌아보는 곡의 분위기를 살렸다.음원 발매와 동시에 뮤직비디오도 공개된다. 영상에는 솔라의 20대 시절 모습과 현재의 모습이 번갈아 등장한다. 과거의 활동 장면을 돌아보는 한편, 공원을 천천히 걷는 현재의 솔라를 통해 시간의 흐름에 따른 변화를 보여준다.솔라는 신곡 발매를 앞두고 소속사를 통해 "힘들고 치열한 사회를 살아가고 계신 모든 분께 전하고 싶은 이야기다. 이 노래를 듣는 동안만큼은 그동안 쉼 없이 달려온 자신에게 따뜻한 위로를 건넬 수 있었으면 좋겠다. 모두에게 정말 고생 많았다고, 수고했다고 말해주고 싶다"고 밝혔다.솔라의 새 싱글 '나의 20대에게 (Harmonica. 하림)'는 12일 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr