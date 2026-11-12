방예원 씨와 첫째 딸 수연 양이 필리핀 세부로 떠났다. / 사진=방예원 씨 SNS

가수 KCM의 아내가 딸과 함께 신혼여행을 즐긴 소감을 전했다.방예원 씨는 지난 11일 자신의 인스타그램에 "신혼여행에서 큰딸 수연이와 단둘이 데이트💗"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 방예원 씨와 수연 양이 기구 내부에 탑승해 음료를 마시며 서로를 카메라에 담은 모습. 방예원 씨는 "평소에는 아이 셋을 챙기느라 정신없는 하루지만, 이날만큼은 수연이에게 온전히 집중할 수 있었다"고 뿌듯한 마음을 표현했다.방예원 씨는 "우리 딸과 함께라서 더 특별했던 신혼여행"이라며 "꿈 같았던 순간들 오래오래 기억하고 싶다"고 덧붙였다.KCM과 방예원 씨 부부는 수연 양을 포함해 삼남매 모두를 데리고 필리핀 세부로 신혼여행을 떠난 것으로 알려졌다. 여행기는 이날 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 전파를 탔다.한편 부부는 지난달 4일 정식 결혼식을 올렸다. 수연 양을 품은 지 14년 만이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr