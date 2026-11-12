그룹 NCT 127 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 엔시티 드림 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT 127과 NCT DREAM이 내년 미국 음악 축제 '코첼라'에 처음 출연한다. 두 팀이 함께하는 특별 무대도 마련된다.11일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 NCT 127과 NCT DREAM은 내년 4월 10일과 17일 미국 캘리포니아주 인디오에서 열리는 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌 2027'(이하 코첼라) 무대에 오른다.지난 10일(현지시간) 공개된 라인업에서 두 팀은 K팝 보이그룹으로는 유일하게 이름을 올렸다. NCT 127과 NCT DREAM 모두 코첼라 출연은 이번이 처음이다.두 팀은 각각의 대표곡과 퍼포먼스를 선보이는 것은 물론, NCT라는 이름으로 함께하는 컬래버레이션 무대도 준비하고 있다. 서로 다른 음악과 콘셉트로 활동해 온 두 팀이 한 무대에서 어떤 공연을 선보일지 관심이 쏠린다.NCT 127은 지난 8월 24일 정규 7집 'BLINGY'(블링이)를 발매하고 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 통산 11번째 진입했다. 현재 다섯 번째 투어 'NEO CITY : THE REDLINE'(네오 시티 : 더 레드라인)을 이어가고 있다.NCT DREAM은 지난 9일 정규 6집 'DREAM AFTER DREAM'(드림 애프터 드림)을 발매했다. 데뷔 10주년을 맞아 선보인 이번 앨범은 국내 음반·음원 차트와 중국 주요 음악 플랫폼에서 1위를 기록했다.한편 1999년 시작된 코첼라는 매년 미국 캘리포니아주 인디오에서 개최되는 대형 음악 축제다. 2027년에는 NCT 127과 NCT DREAM 외에도 마돈나, 두아 리파, 시저(SZA), 테임 임팔라 등이 출연할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr