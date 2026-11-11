장도연이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

장도연이 손석구, 이준혁, 이동욱 등 배우들과 남다른 케미에 대한 생각을 밝힌다. / 사진제공=티캐스트 E채널

장도연이 손석구, 이준혁, 이동욱 등 배우들과 남다른 케미에 대한 생각을 밝힌다. 여러 남자 배우와 설레는 분위기를 연출하며 '멜로 장인'이라는 별명을 얻은 그는 실제 연애관까지 솔직하게 털어놓는다.11일 공개되는 티캐스트 E채널 예능 '허경환의 유행어로 행복하쇼'(이하 '허경환의 유행쇼') 10회에는 장도연이 게스트로 출연한다. MC 허경환과 20년 동안 인연을 이어온 그는 오랜 친구만이 나눌 수 있는 다양한 이야기를 전한다.허경환은 장도연이 손석구, 이준혁, 이동욱 등과 보여준 케미를 언급한다. 이어 "내심 잘될 수도 있을 것 같다고 생각했냐"고 묻자 장도연은 거침없는 답변을 내놓는다. 자신만의 연애 방식도 공개한다. 장도연은 "이제 순진하지 않다. 상대가 1%라도 확신을 주면 호감 수치를 80%까지 올릴 수 있다"며 연애에 대한 자신감을 내비친다.허경환과의 관계에 관한 이야기도 이어진다. 두 사람은 "한국의 톰 홀랜드와 젠데이아 같다"는 댓글을 언급하며 서로의 케미에 대한 생각을 나눈다. 특히 장도연은 "2007년 데뷔 이래 지금까지 허경환을 보면서 설렌 적이 있다"고 깜짝 고백해 허경환을 당황하게 만든다. 이어 그에게 설렜던 이유와 20년 전 첫인상도 공개할 예정이다.두 사람은 결혼 시기에 관해서도 이야기를 나눈다. 장도연은 "허경환이 더 빨리 결혼할 것 같다. 내년이나 좀 이른 시일 내에 할 것 같다"고 예상한다. 이에 허경환 역시 "도연 씨도 3년 안에 갈 것 같다"고 응수한다.장도연의 연애관과 허경환과의 오랜 인연에 관한 이야기는 11일 오후 6시 유튜브 채널 'ggzz'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr