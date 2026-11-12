크러쉬가 연인 조이와 함께 부른 '삐그덕' 라이브 영상을 공개했다. / 사진=SNS

크러쉬가 연인 조이와 함께 부른 '삐그덕' 라이브 영상을 공개했다. / 사진=SNS

공개 열애 중인 가수 크러쉬와 그룹 레드벨벳의 멤버 조이가 함께 노래하는 영상을 공개했다.지난 11일 크러쉬는 자신의 SNS에 조이와 함께 부른 '삐그덕' 라이브 영상을 게재했다. '삐그덕'은 당초 가수 아이유가 피처링에 참여한 곡으로, 이번에는 연인 조이가 함께 노래를 불렀다.영상에는 두 사람의 얼굴이 나오지 않고 상반신만 담겼다. 나란히 앉아 노래를 부르는 가운데 조이는 크러쉬의 반려견 두유를 품에 안고 있다. 두유를 안은 채 편안하게 노래를 이어가는 조이와 크러쉬의 모습이 눈길을 끌었다.특히 별다른 설명 없이 공개된 영상이라는 점에서 팬들의 반응이 이어졌다. 두 사람은 서로의 목소리에 맞춰 자연스럽게 노래를 주고받았고, 공개 연인인 만큼 함께하는 모습에도 관심이 쏠렸다.한편 크러쉬와 조이는 2020년 5월 발표된 크러쉬의 싱글 '자나깨나'를 통해 인연을 맺었다. 이후 연인으로 발전한 두 사람은 2021년 8월 교제 사실을 공식 인정했으며, 현재까지 공개 열애를 이어오고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr