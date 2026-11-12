전 피겨스케이팅 선수 김연아는 2022년 고우림과 결혼했다. / 사진=텐아시아DB

고우림이 아내 김연아에 대한 고마운 마음을 전했다. / 사진=김연아 SNS, MBC '라디오스타' 방송 캡처

그룹 포레스텔라 멤버 고우림이 아내 김연아가 SNS에 과도한 댓글을 자제해 달라고 요청한 것과 관련해 입을 열었다.11일 방송된 MBC '라디오스타'에는 장한나, 김현철, 고우림, 하리무가 게스트로 출연했다. 이날 고우림은 김연아와의 결혼 생활을 비롯해 다양한 이야기를 나눴다.고우림은 김연아가 과거 SNS를 통해 이른바 '주접 댓글'을 삼가 달라고 당부한 일을 언급했다. 그는 "아내가 '세금 더 내라'는 식의 댓글을 자제해 달라는 글을 올렸다. 3년 동안 선을 넘는 댓글을 봐왔는데 이제는 그만 보고 싶다는 내용이었다"고 설명했다.이어 고우림은 해당 게시글이 올라온 사실을 뒤늦게 알았다고 밝혔다. 그는 "남편이 기분 나쁠까 봐 그런 글을 남긴 것 같다"며 자신을 배려한 김연아에게 고마움을 표했다.결혼 생활에 관한 이야기도 전했다. 고우림은 결혼한 지 5년이 됐지만 김연아에게 화를 낸 적이 없다고. 그는 "아내가 잘못한 부분만 지적하기 때문에 반박할 수가 없다"며 갈등이 생기면 말을 줄이는 편이라고 털어놨다.김연아의 기분을 풀어주는 방법으로는 집안일과 안마를 꼽았다. 고우림은 "분위기를 살펴 설거지를 하거나 안마를 해준다. 아내가 운동선수 시절부터 마사지를 많이 받아서 세게 해도 시원해한다"고 말했다.평소 다정한 말투를 유지하려고 노력한다는 고우림은 "가끔 잘해주는 것보다 평소에 예쁘게 말하는 게 중요하다고 생각한다"고 덧붙였다. 이에 김구라가 20년이 지나도 지금과 같은 모습을 유지할 수 있겠느냐고 묻자 고우림은 자신 있다고 답했다.김연아는 2022년 10월 고우림과 결혼했다. 두 사람은 약 3년간 교제한 끝에 부부가 됐다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr