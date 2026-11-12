강석우 딸, 또 바뀐 얼굴…n번째 달라지는 비주얼

배우 강석우의 딸 강다은이 한층 달라진 분위기로 근황을 전했다.강다은은 11일 자신의 SNS에 "코트 입을 수 있을 때 마구 입어야지"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 강다은은 밤거리를 배경으로 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 짙은 브라운 컬러의 코트에 검은색 이너를 매치한 그는 긴 생머리를 늘어뜨린 채 청순하면서도 세련된 분위기를 자아냈다.특히 이전과는 사뭇 달라진 얼굴 분위기가 눈길을 끈다. 한층 또렷해 보이는 이목구비와 갸름한 얼굴선, 성숙해진 이미지가 돋보인다. 과거 청순하고 풋풋한 매력을 보여줬던 강다은은 이번 사진에서 도시적이고 세련된 비주얼로 시선을 사로잡았다.한편 강다은은 배우 강석우의 딸로, 과거 SBS 예능 프로그램 '아빠를 부탁해'에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 배우로 활동하며 대중과 만나고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr