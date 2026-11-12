김유정, 이번에는 신민아·이종석까지 제쳤다…'100일의 거짓말' 드라마 브랜드평판 1위

배우 김유정이 '100일의 거짓말'에서 이가경 역을 맡았다. / 사진=텐아시아DB

배우 김유정의 주연작 '100일의 거짓말'이 11월 드라마 브랜드평판 1위에 올랐다.12일 한국기업평판연구소가 발표한 2026년 11월 드라마 브랜드평판 빅데이터 분석 결과에 따르면 '100일의 거짓말'이 1위를 차지했다. 2위는 '사랑이 온다', 3위는 '재혼황후'로 집계됐다.이번 조사는 지난 10월 12일부터 11월 12일까지 드라마 21개를 대상으로 진행됐다. 총 4698만 1722개의 브랜드 빅데이터를 분석했으며, 지난 10월 5094만 9251개와 비교해 7.79% 감소했다. 연구소는 참여지수와 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수, 시청지수 등을 종합해 순위를 산출했다.1위를 차지한 '100일의 거짓말'은 브랜드평판지수 922만 5025를 기록했다. 참여지수 267만 3012, 미디어지수 172만 2612, 소통지수 193만 1358, 커뮤니티지수 177만 3574, 시청지수 112만 4469로 집계됐다.2위 '사랑이 온다'는 브랜드평판지수 405만 7161을 기록했다. 3위 '재혼황후'는 376만 1860으로 뒤를 이었다. 이어 '나의 유죄인간'이 338만 5401로 4위, '닥터X : 하얀 마피아의 시대'가 282만 3543으로 5위에 올랐다.6위부터 10위까지는 '가족관계증명서', '엄마가 미쳤어요', '꿀알바', '연애박사', '라이어' 순이었다. 이 밖에도 '너 말고 다른 연애', '욕망의 덫', '파이널 테이블', '내가 떨릴 수 있게', '가능한 사랑' 등이 순위에 포함됐다.구창환 한국기업평판연구소 소장은 "'100일의 거짓말' 브랜드가 1위를 기록했다"며 "지난 10월과 비교해 드라마 브랜드 빅데이터가 7.79% 줄어들었다"고 설명했다.이어 "'100일의 거짓말'의 링크 분석에서는 '긴장된다', '몰입하다', '돌파하다'가 높게 분석됐고, 키워드 분석에서는 '김유정', '김현주', '박진영'이 높게 나타났다"고 밝혔다. 긍정·부정 비율 분석에서는 긍정 비율이 96.73%로 집계됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr