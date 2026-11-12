최준희가 두 차례 계정 삭제를 당한 후 속마음을 토로하고 있다. / 사진=최준희 SNS

사진=최준희 SNS

세 차례 성형 수술을 한 후 "나의 외모 집착은 끊을 수 없다"고 밝힌 고(故) 최진실의 딸 최준희의 SNS 계정이 또 삭제됐다.최준희는 지난 11일 자신의 인스타그램에 "네... 그렇게 됐습니다. 그저 웃음만ㅋㅋ 이제야 멘탈을 잡고 있는"이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 최준희가 SNS 계정이 사라진 상황에 대해 설명하고 있는 모습. 그는 "제 계정이 또 어디 갔나 놀라셨죠?"라며 "저도 놀랐다. 이 정도면 인스타그램 측에서 저 자체를 검열하는 게 아닐지(의심이 든다)"라고 말했다.최준희는 "쌍꺼풀 수술 정보를 뿌리고 있던 와중에 계정이 삭제돼서 공유도 중단됐다"며 허탈한 마음을 드러냈다.지난달에 이어 두 번째로 계정이 사라지게 된 최준희는 "이제는 아무 생각이 없다"면서 "올리고 싶은 것들 올리면서 막 할 것"이라고 선언했다.이어 그는 "콘텐츠 하나하나 공들여서 만들어 놓은 계정이 한순간에 사라지니까 우울했다"면서 "현재 해결 방안을 모색 중"이라고 덧붙였다.앞서 최준희는 지난달 1일 돌연 SNS 계정이 삭제된 바 있다. 당시 그의 계정에는 '죄송합니다. 페이지를 사용할 수 없습니다. 클릭하신 링크가 잘못되었거나 페이지가 삭제되었습니다'라는 안내 문구가 표시됐다.이에 최준희는 "오류 먹어서 잠시 여기로..."라며 지난해 8월 5일 마지막으로 사용했던 계정을 다시 열었다.한편 최준희는 2003년생이며, 고 최진실과 프로야구 선수 출신 고(故) 조성민의 딸이다. 그는 지난 5월 11살 연상의 비연예인과 백년가약을 맺었다. 최준희는 현재 다이어트 제품 등을 홍보하며 인플루언서 겸 모델로 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr