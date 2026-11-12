이종석이 근황을 공개했다. / 사진=이종석 SNS

이종석이 '재혼 황후'에서 하인리 역을 맡았다. / 사진제공=에이스팩토리

배우 이종석이 행사에 참석한 근황을 공개했다. 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'에서 왕자 하인리 역으로 활약 중인 그는 작품 밖에서도 세련된 비주얼을 뽐냈다.이종석은 지난 11일 자신의 SNS에 "잘 다녀왔다"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진에는 해외 브랜드 행사에 참석한 이종석의 모습이 담겼다. 그는 깔끔한 재킷을 착용하고 단정하면서도 세련된 분위기를 연출했다. 특히 뚜렷한 이목구비와 부드러운 인상, 뽀얀 피부가 눈길을 끌었다. 현재 출연 중인 '재혼 황후' 속 하인리를 떠올리게 하는 모습이다.이종석은 지난 3일 공개된 '재혼 황후'에서 서왕국의 왕자 하인리 역을 맡아 시청자들과 만나고 있다. 하인리는 동대제국의 황후 나비에(신민아 분)에게 적극적으로 호감을 표현하는 인물이다. 이종석은 능청스러운 모습부터 다정한 면모까지 캐릭터의 다양한 매력을 그려내고 있다.작품의 흥행도 이어지고 있다. 디즈니+에 따르면 '재혼 황후'는 공개 후 3일간의 시청 기록을 기준으로 역대 디즈니+ 로컬 오리지널 콘텐츠 가운데 전 세계 최다 시청 작품에 올랐다. 미국, 영국, 프랑스 등 50개 이상의 마켓에서 공개된 한국 콘텐츠 중에서 1위를 기록했다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스가 발표한 11월 1주차 TV·OTT 통합 드라마 화제성에서도 1위를 차지했으며, 이종석은 출연자 화제성 5위에 이름을 올렸다.지난 11일 공개된 5~6회에서는 하인리와 황제 소비에슈(주지훈 분)의 갈등이 한층 깊어졌다. 나비에를 사이에 두고 신경전을 이어온 두 사람이 서로에게 칼을 겨누는 상황까지 벌어지면서 긴장감을 더했다.한편 '재혼 황후'는 황제에게 이혼을 통보받은 나비에가 이를 받아들이는 대신 하인리와의 재혼을 요구하면서 펼쳐지는 로맨스 판타지다. 매주 수요일 디즈니+에서 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr