그룹 알파드라이브원 / 사진 제공=웨이크원

그룹 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE)이 데뷔 첫해 미국 빌보드 차트에 진입한 데 이어 브라질과 멕시코 현지 매체의 조명을 받았다.최근 브라질 음악 전문 매체 빌보드 브라질과 대중문화 매체 켕(Quem), 멕시코 매체 엘 에랄도 데 멕시코(El Heraldo de México)는 알파드라이브원과 진행한 인터뷰를 공개했다. 이들 매체는 그룹의 음악과 해외 활동, 향후 목표 등을 다뤘다.빌보드 브라질은 알파드라이브원이 데뷔 1년도 채 되지 않아 두 장의 미니 앨범으로 누적 판매량 200만 장을 넘어선 점에 주목했다. 데뷔곡 'FREAK ALARM'(프리크 알람)부터 미니 2집 타이틀곡 'BORN DIRE'(본 다이어)까지 이어진 음악과 퍼포먼스의 변화도 소개했다.알파드라이브원은 인터뷰에서 "겸손을 잃지 않고 계속 성장해 전 세계적으로 인정받는 그룹이 되고 싶다"고 밝혔다.이어 더 많은 국가에서 공연하며 활동 범위를 넓히고 싶다는 바람을 전했다. 팬덤 앨리즈(ALLZY)와 함께 의미 있는 추억을 만드는 것 역시 중요한 목표로 꼽았다.알파드라이브원은 지난 9월 멕시코시티에서 열린 'K-EXPO MEXICO'의 'KOREA SPOTLIGHT' 무대에 올랐다. 당시 멤버 리오와 준서는 MC를 맡았으며, 그룹은 팬사인회와 현지 방송사 TV 아즈테카의 뉴스 채널 'adn Noticias' 인터뷰에도 참여했다.미국에서도 활동을 이어왔다. 미니 2집 'UNBREAKABLE : 少年BEAST'(언브레이커블 : 소년비스트)로 미국 빌보드 차트에 진입했으며, 'KCON LA 2026' 무대에 올랐다.이 밖에도 버즈피드 셀럽(BuzzFeed Celeb), 현지 방송 프로그램 'Good Day LA', 애플뮤직 라디오 등에 출연하며 해외 팬들과 만났다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr