‘자녀 3명’ 돌싱 이소라, 남친과 美 초호화 여행…재혼은 아직

MBN '돌싱글즈3' 출신 이소라가 연인 최동환과 미국 여행을 떠나 행복한 근황을 전했다.최근 이소라는 자신의 SNS를 통해 최동환과 함께한 미국 여행 사진을 공개했다.공개된 사진 속 이소라는 최동환과 함께 미국 요세미티 국립공원을 배경으로 다정한 포즈를 취하고 있다. 두 사람은 웅장한 절벽과 푸른 하늘을 뒤로한 채 나란히 앉아 여행의 즐거움을 만끽하고 있다.특히 이소라는 몸매가 드러나는 회색 카디건에 청바지, 검은색 부츠를 매치해 스타일리시한 여행 패션을 완성했다. 최동환 역시 선글라스와 모자를 착용하고 한쪽 팔을 높이 들어 올리며 유쾌한 분위기를 자아냈다.두 사람은 재혼이라는 형식에 얽매이지 않고 오랜 시간 연인 관계를 이어가고 있다. 방송을 통해 인연을 맺은 뒤 미국 여행까지 함께하며 변함없는 애정을 과시해 눈길을 끈다.한편 이소라는 2022년 방송된 MBN '돌싱글즈3'에 출연해 얼굴을 알렸다. 슬하에 세 딸을 두고 있으며, 방송 당시 최동환과 최종 커플로 이어지지는 않았지만 방송 이후 연인으로 발전했다. 두 사람은 현재까지 공개 열애를 이어오고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr