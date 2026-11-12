8개월 만에 재개된 tvN 수목극이 첫 방송부터 1%대 시청률을 기록했다. / 사진=tvN

8개월 만에 재개된 tvN 수목극이 첫 방송부터 1%대 시청률을 기록했다. / 사진=tvN

8개월 만에 재개된 tvN 수목극이 첫 방송부터 1%대 시청률을 기록했다. / 사진=tvN

8개월 만에 재개된 tvN 수목극이 첫 방송부터 1%대 시청률을 기록했다. '뜨거운 안녕'은 배우 강훈과 정지현 감독의 재회로 기대를 모았지만, 첫 회 시청률 1.737%를 기록하며 아쉬운 출발을 알렸다.지난 11일 첫 방송 된 수목드라마 '뜨거운 안녕'(연출 정지현·허석원, 극본 안아름, 크리에이터 양희승)은 무명 생활 10년 차 개그 트리오의 도전과 성장을 그린 작품이다. 강훈이 주연을 맡았으며 조현철, 김정진, 이이담 등이 출연한다.강훈은 2024년 방송된 '나의 해리에게' 이후 약 2년 만에 정지현 감독과 다시 호흡을 맞췄다. 당시 서브 주연으로 활약했던 그는 이번 작품에서 남자 주인공 강태구 역을 맡아 극을 이끈다. 여기에 지난 3월 종영한 '우주를 줄게'가 1~2%대 시청률로 막을 내린 뒤 약 8개월 만에 수목극 편성이 재개되면서 성적에도 관심이 쏠렸다. 그러나 첫 방송 시청률은 전국 기준 1.737%에 그치며 뚜렷한 반등을 보여주지 못했다.방송에서는 10년째 무명 생활을 이어가는 '개그 트리오 아수라' 강태구(강훈 분), 김남일(조현철 분), 한준서(김정진 분)의 이야기가 펼쳐졌다. 고등학교 방송제에서 처음 무대에 오른 세 사람은 공연을 마친 뒤 벅찬 감정을 나누며 가까워졌다. 이후에도 무대에 섰던 순간을 잊지 못한 강태구는 개그에 도전하기로 결심했다. 그는 만류하는 친구들에게 "우리 딱 10년만 같이 해보자"라고 제안했고, 그렇게 아수라가 결성됐다.그러나 현실은 녹록지 않았다. 10년이 지나도록 무명 신세를 벗어나지 못한 세 사람은 개그 프로그램 '개그지락'에 출연할 기회를 얻기 위해 회식에 참석했다. 강태구는 메인 PD 박구영(변진수 분)의 관심을 끄는 데 성공했지만, 박구영이 술을 마시지 않는 김남일에게 화를 내면서 분위기가 얼어붙었다. 분노를 억누른 강태구는 "여기까지만 하시죠. 새 코너 검사 때 뵙겠습니다"라며 자리를 정리했다.씁쓸한 마음으로 돌아온 세 사람은 방송국이 내려다보이는 옥상에서 지망생 시절을 떠올렸다. 가진 것은 없어도 꿈을 향한 열정만큼은 넘쳤지만, 생계를 위해 다른 일을 병행하며 버텨온 세월은 어느덧 10년이 됐다. 오랜 무명 생활에 지친 이들은 서로에게 짐이 되고 싶지 않은 마음에 속내를 감췄다.그런 아수라에게 새로운 기회가 찾아왔다. 박구영을 대신해 '개그지락'의 메인 PD가 된 민지후(권승우 분)가 새 코너 제작을 제안한 것. 세 사람은 단골 카페에서 밤늦게까지 아이디어 회의를 이어가며 다시 한번 무대에 설 준비에 나섰다.이 과정에서 아수라의 주변을 맴도는 수상한 여성의 정체도 밝혀졌다. 검은 옷과 스카프로 얼굴을 가린 그는 세 사람의 집 앞에 소비기한이 지난 에너지 음료를 두고 가거나 농담처럼 언급했던 소품용 비둘기를 배달했다. 공원에서 마주친 강태구를 박치기로 쓰러뜨린 여성은 다름 아닌 단골 카페 직원 고은영(이이담 분)이었다.방송 말미에는 '꿈꾸는 것만으로 즐거웠던 매일이 어느 순간 너절한 반복으로 느껴질 때, 지금 우리에게 필요한 건 단 하나의 반전'이라는 내레이션이 흘러나왔다. 고은영의 등장이 반복된 일상을 살아가던 세 사람에게 어떤 변화를 가져올지 관심을 모았다.첫 회에서는 오랜 무명 생활을 견디는 청춘들의 현실을 유쾌하면서도 씁쓸하게 풀어냈다. 강훈, 조현철, 김정진은 각기 다른 성격의 인물을 연기하며 개그 트리오의 관계를 그려냈고, 이이담은 엉뚱한 행동을 일삼는 고은영 역으로 극에 변화를 더했다. 김남일의 여자친구 이나연 역을 맡은 문희와 자유분방한 고지영을 연기한 윤가이도 캐릭터의 개성을 살렸다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr