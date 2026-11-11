'재혼 황후' 5~6회 스틸이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후' 5~6회 스틸이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후' 5~6회 스틸이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후' 주지훈과 이종석이 신민아를 사이에 두고 칼을 겨눈다.디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'가 11일 5~6회 공개를 앞두고 예고 스틸을 공개했다. 사진에는 동대제국 황제 소비에슈(주지훈 분)와 서왕국 왕자 하인리(이종석 분)가 서로에게 칼을 겨누며 대치하는 모습이 담겼다.'재혼 황후'는 황제 소비에슈가 노예 출신 라스타(이세영 분)에게 마음을 빼앗기면서 벌어지는 이야기다. 황후 나비에(신민아 분)는 남편에게 이혼을 통보받자 이를 받아들이는 대신 서왕국 왕자 하인리와 재혼하겠다고 선언한다.공개된 스틸에서 소비에슈와 하인리는 한 치도 물러서지 않은 채 팽팽하게 맞서고 있다. 두 사람은 나비에를 두고 신경전을 벌여온 상황. 소비에슈가 공개적으로 하인리에게 결투를 신청한 이유와 두 사람의 대립이 황실에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠린다.지난 4회에서는 라스타가 나비에를 사칭하는 모습이 그려졌다. 라스타는 자신이 하인리와 비밀 편지를 주고받던 상대라고 거짓말했다. 그러나 하인리는 편지의 진짜 주인이 누구인지 알고 있다. 라스타의 거짓말이 드러날지, 하인리가 어떤 대응에 나설지가 5~6회의 주요 관전 포인트다.하인리의 달라진 태도도 눈길을 끈다. 나비에에게는 다정하게 다가가는 반면, 황실 정원에서 마주한 라스타에게는 차가운 표정을 짓는다. 공개된 사진에는 하인리가 나비이에게 한층 가까이 다가서는 모습도 담겼다.하인리의 적극적인 구애가 이어지면서 황후로서의 책임을 우선해온 나비에의 마음에도 변화가 생길지 주목된다. 소비에슈와 라스타의 관계 역시 깊어지면서 네 사람의 갈등은 더욱 복잡하게 얽힐 전망이다.소비에슈의 질투와 하인리의 구애가 맞물린 가운데, 황제와 왕자의 결투가 어떤 결과로 이어질지 궁금증을 더한다.'재혼 황후' 5~6회는 11일 디즈니+에서 공개된다. 총 10부작으로, 매주 수요일 2개 에피소드씩 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr