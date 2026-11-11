그룹 피원하모니 / 사진 제공=FNC엔터테인먼트

그룹 피원하모니 / 사진 제공=FNC엔터테인먼트

그룹 피원하모니(P1Harmony)가 새 앨범 'BLOW UP'(블로우 업)으로 미국 음악 매체 빌보드의 조명을 받았다.미국 빌보드는 최근 피원하모니와의 인터뷰를 통해 그룹의 성장 과정과 음악 제작 참여, 신보에서 시도한 음악적 변화를 다뤘다. 특히 멤버들이 앨범 작업에 적극적으로 의견을 내면서 타이틀곡 선정에도 영향을 미치게 된 과정에 주목했다.지난 6일 발매된 미니 10집 'BLOW UP'은 피원하모니가 기존에 선보였던 히어로 콘셉트의 이야기를 마무리하는 앨범이다. 동명의 타이틀곡은 PC Music의 사운드에서 영향을 받은 하이퍼팝 장르로, 기존의 강렬한 음악 스타일과는 다른 방향을 시도했다.종섭은 빌보드와의 인터뷰에서 "새로운 챕터를 열고 새로운 것에 도전할 시기였다"며 여러 후보곡 가운데 'BLOW UP'이 가장 적합하다고 판단했다고 설명했다.이 밖에도 미국 매체 브로드웨이월드와 더 하입 매거진이 신보와 뮤직비디오를 소개했다. 피원하모니는 로스앤젤레스 라디오 방송국 파워 106에도 출연해 새 앨범과 활동에 관한 이야기를 나눴다.음원 플랫폼에서도 성적을 냈다. 타이틀곡 'BLOW UP'은 미국 스포티파이의 '뉴 뮤직 프라이데이'와 애플뮤직의 '뉴 뮤직 데일리' 등 신곡 플레이리스트에 포함됐다. 미국 아이튠즈 K팝 음원 차트에서는 앨범 수록곡 전곡이 10위권에 진입했다.음반 판매량도 자체 기록을 경신했다. 'BLOW UP'은 발매 첫날 54만 장 이상 판매되며 피원하모니의 역대 앨범 가운데 가장 높은 첫날 판매량을 기록했다.한편 피원하모니는 11일 MBC M '쇼! 챔피언'에 출연해 신곡 활동을 이어간다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr