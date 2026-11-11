배우 전원주(87)가 경도인지장애 진단 이후 기억력 저하를 호소한 가운데, 최근 공개된 근황에 건강을 걱정하는 목소리가 이어지고 있다. / 사진=SNS

배우 전원주(87)가 경도인지장애 진단 이후 기억력 저하를 호소한 가운데, 최근 공개된 근황에 건강을 걱정하는 목소리가 이어지고 있다. / 사진=MBN '언포게터블 듀엣'

배우 전원주(87)가 경도인지장애 진단 이후 기억력 저하를 호소한 가운데, 최근 공개된 근황에 건강을 걱정하는 목소리가 이어지고 있다.최근 전원주의 매니저 김형근 씨가 운영하는 유튜브 채널에는 전원주의 일상이 담긴 영상이 공개됐다. 영상에는 지난 5일 전남 고흥문화회관에서 열린 악극 '일편단심 민들레' 무대에 오른 전원주의 모습이 담겼다.이날 전원주는 한복을 차려입고 무대에 올라 다른 배우들과 호흡을 맞췄다. 힘 있는 목소리와 몸짓으로 연기를 펼치며 87세에도 여전한 무대 열정을 드러냈다. 공연을 마친 뒤에는 대기실에서 "내가 왜 짠순이 노릇을 했나. 이렇게 좋은 데 서려고 했다"며 무대에 오른 소감을 밝혔다.다만 영상을 접한 일부 누리꾼들은 전원주의 발음이 이전보다 어눌해진 것 같다며 건강을 염려했다. "말씀하시는 게 발음이 좀 이상한 것 같다", "말이 좀 어눌하게 들린다", "많이 아프신 게 아니었으면 좋겠다" 등의 반응이 나왔다.전원주는 앞서 경도인지장애 진단을 받은 사실을 공개한 바 있다. 지난 4월 TV조선 '퍼펙트 라이프'에서 치매 전 단계로 분류되는 경도인지장애 판정을 받았다고 밝혔다. 낙상 사고로 고관절이 골절되는 부상을 입기도 했다.지난달 31일 방송된 MBN '언포게터블 듀엣2'에서는 절친한 동료 배우 김형자와의 만남에서 기억력 저하로 어려움을 겪는 모습이 공개됐다.당시 김형자는 전원주에게 최근 만났던 일을 기억하느냐고 물었지만, 전원주는 이를 떠올리지 못했다. 동료 배우 김성환이 명예박사 학위를 받았을 당시 함께했던 일도 기억하지 못했다.김형자는 "기억이 안 나시나 보다"라며 안타까워했다. 이어 "그때도 언니가 보통은 날 보면 '형자야~' 이러면서 껴안을 텐데 '음~' 이러고만 있어서 '왜 이렇게 나를 모른 척하지' 그랬다"고 털어놨다.이에 전원주는 머리를 가리키며 "이게 이제 잘 안 돌아가"라며 "제가 몇 년 전에 경도인지장애 판정을 받았다"고 고백했다. 이어 "사람을 빨리빨리 못 알아봐. 얼마 전에 만났다는데 생각이 안 나고 기억력이 떨어져"라며 "계속 희미한 생각이 많이 들어"라고 말해 안타까움을 자아냈다.전원주는 기억력이 점차 떨어지면서 소중한 사람들과 지나온 삶을 잊게 될까 봐 두렵다는 심경도 전했다. 건강 문제와 함께 유튜브 채널 운영 과정에서도 우여곡절을 겪었다. 지난해 개설한 '전원주인공'은 재테크와 일상 콘텐츠로 관심을 모았지만, 올해 제작진이 하차하면서 운영이 중단됐다.이후 전원주는 동료 배우 사미자의 유튜브 채널에서 "(제작진에게) 출연료를 조금 올려달라고 했더니 그만두겠다고 하더라"고 언급했다. 소속사 측은 지난 9월 새로운 제작진을 꾸려 콘텐츠를 준비하고 있다고 밝혔다.전원주는 오랜 연예계 활동뿐 아니라 재테크로도 주목받아 왔다. 주식과 금, 부동산 등 상당한 자산을 보유한 것으로 알려졌으며, 평소 검소한 생활 습관으로 '연예계 대표 짠순이'라는 별명을 얻었다.최근에는 건강에 대한 우려 속에서도 연극 무대에 올라 변함없는 연기 열정을 보여줬다. 일부 누리꾼들은 그의 건강 상태를 걱정하면서도 활발한 활동을 이어가길 바라는 응원을 보내고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr