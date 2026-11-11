전 아나운서 박신영이 법적대응을 예고했다. / 사진=박신영 SNS, 텐아시아DB

전 아나운서 박신영이 자신을 둘러싼 허위 사실과 왜곡된 정보가 확산하고 있다고 주장하며 법적 대응을 예고했다. 최근 틱톡 활동으로 다시 관심을 받은 가운데, 일부 보도와 악성 댓글 등에 강경한 입장을 밝혔다.11일 박신영은 자신의 SNS 스토리에 '허위사실 유포 및 악의적 행위에 대한 법적 대응 안내'라는 제목의 입장문을 게재했다. 그는 "최근 일부 언론 및 온라인상에서 사실관계를 왜곡하거나 확인되지 않은 내용을 단정적으로 보도하는 사례와 함께, 악의적인 게시물 및 댓글, 개인 메시지(DM) 등이 지속적으로 발생하고 있다"고 주장했다.박신영은 사실과 다른 내용을 담거나 오해를 유발하는 자극적인 보도에 강경하게 대응하겠다는 뜻을 전했다. 개인 메시지를 통한 협박과 반복적인 괴롭힘 등 위법성이 인정될 수 있는 행위도 법적 조치 대상에 포함했다.관련 증거도 확보해 왔다고 설명했다. 그는 "현재까지 기사와 온라인 게시물, 댓글, 개인 메시지 등을 증거로 수집해 보관해 왔다"며 "확인된 위법 행위에 대해서는 정정보도 및 반론보도 청구를 비롯하여 가능한 민·형사상 법적 조치를 취하겠다"고 강조했다.법적 대응의 취지도 설명했다. 박신영은 "이는 과거 사고에 대한 책임을 회피하거나 정당한 비판을 제한하기 위한 것이 아니다"며 "사실관계를 왜곡한 정보의 확산과 악의적인 인격권 침해를 방지하기 위한 조치"라고 밝혔다. 이어 "허위사실 유포 및 위법한 공격에 대해서는 더 이상 묵인하지 않고 원칙에 따라 엄정하게 대응하겠다"고 강조했다.이번 입장문은 최근 박신영의 틱톡 활동으로 과거 교통사고 사망 사건이 다시 거론되며 비판이 이어지는 가운데 발표됐다. 박신영은 2021년 5월 서울 마포구 상암동의 한 교차로에서 차량을 운전하다 오토바이와 충돌하는 사고를 냈다. 당시 제한속도가 시속 40㎞인 도로에서 시속 102㎞로 주행했으며, 오토바이는 적색 신호에 교차로로 진입한 것으로 알려졌다. 이 사고로 배달원이 숨졌다.사고 이후 박신영은 유족에게 사과하며 평생 속죄하겠다는 뜻을 밝혔다. 같은 해 12월에는 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 벌금 1500만원을 선고받았고 이후 방송 활동을 중단했다.한편 박신영은 2014년 MBC스포츠플러스에 입사해 프리랜서 아나운서로 활동했다. 올해 2월에는 핸드백 브랜드 공동대표로 사업을 시작했으며 최근 틱톡을 통해서도 모습을 드러냈다.허위사실 유포 및 악의적 행위에 대한 법적 대응 안내안녕하세요. 박신영입니다.최근 일부 언론 및 온라인상에서 사실관계를 왜곡하거나 확인되지 않은 내용을 단정적으로 보도하는 사례와 함께, 악의적인 게시물 및 댓글, 개인 메시지(DM) 등이 지속적으로 발생하고 있습니다.이에 사실과 다른 내용을 담은 보도, 허위사실 유포, 사실관계를 왜곡하거나 오해를 유발하는 자극적인 보도, 악의적인 게시물과 댓글, 개인 메시지를 통한 협박 및 반복적인 괴롭힘 등 위법성이 인정될 수 있는 행위에 대해 강경하게 대응할 방침임을 알려드립니다.현재까지 관련 기사, 게시물, 댓글 및 개인 메시지 등의 증거 자료를 지속적으로 수집•보관해 왔으며, 앞으로도 관련 행위에 대한 증거를 확보할 예정입니다.확인된 위법 행위에 대해서는 정정보도 및 반론보도 청구를 비롯하여 가능한 민•형사상 법적 조치를 취하겠습니다.이는 과거 사고에 대한 책임을 회피하거나 정당한 비판을 제한하기 위한 것이 아닙니다. 사실관계를 왜곡한 정보의 확산과 악의적인 인격권 침해를 방지하기 위한 조치입니다.앞으로 허위사실 유포 및 위법한 공격에 대해서는 더 이상 묵인하지 않고 원칙에 따라 엄정하게 대응하겠습니다.박신영 드림박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr