박신영 아나운서가 활발한 근황을 전하고 있다. / 사진=박신영 아나운서 SNS

사진=박신영 아나운서 SNS

교통사고로 배달 노동자를 숨지게 한 뒤 방송 활동을 중단했던 박신영 전 아나운서가 틱톡커로 활동하고 있다는 사실이 알려진 가운데, 그의 활발한 일상도 주목받고 있다.박신영은 지난 9일 자신의 인스타그램에 "가을이었다", "혼자 찍기의 달인", "커피보단 티", "안경 별로야?" 등의 문구들과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 박신영이 크롭 상의와 카디건을 매치한 상의에 미니스커트와 머리띠, 안경 등으로 멋을 낸 후 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 그는 나들이에 신이 난 듯 행복한 기분을 표출하고 있어 눈길을 끌었다.박신영은 2014년 MBC스포츠플러스 아나운서로 데뷔해 스포츠 프로그램 등을 진행했다. 2018년 프리랜서로 전향한 뒤 방송 활동을 이어갔으나 2021년 발생한 교통사고를 계기로 활동을 중단했다.그는 2021년 5월 서울 마포구 상암동 상암초등학교 앞 사거리에서 스포츠유틸리티차량(SUV)을 운전하던 중 오토바이와 충돌했다. 이 사고로 오토바이를 운전하던 50대 배달 노동자가 현장에서 숨졌다.당시 박신영은 제한속도가 시속 40㎞인 도로에서 시속 102㎞로 주행하며 황색 신호에 교차로에 진입한 것으로 조사됐다. 오토바이 운전자 역시 적색 신호에 교차로에 진입한 것으로 파악됐다.박신영은 사고 이후 자신의 SNS에 자필 사과문을 올리고 "저에게도 명백히 과실이 있다"며 "앞으로 어떤 비난과 벌도 달게 받고 평생 속죄하며 살겠다"고 고개를 숙였다. 동시에 방송에서 모습을 감췄다가 올해 동료 아나운서 출신 홍민정과 함께 핸드백 브랜드를 선보이며 사업가로 활동하는 근황을 전했다.지난 10일에는 틱톡커로 활동 중이라는 사실이 알려졌다. 온라인 커뮤니티와 SNS(소셜미디어) 등에 따르면 박신영은 '안나'(Anna)라는 이름으로 틱톡 계정을 운영하고 있다. 지난 9일 기준 팔로워는 약 7만 8000명이다.공개된 영상에서 박신영은 춤을 추거나 시청자들과 실시간으로 대화를 나눴다. 아나운서 시절과는 다른 과감한 의상과 스타일도 보여줬다. 해외 시청자들을 대상으로 영어로 소통하는 영상이 주를 이루고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr