서울대학교를 졸업한 강사 이도가 사과했다. / 사진=이도 SNS

이도의 강의들이 전부 삭제됐다. / 사진=이도 SNS, 이투스 홈페이지 캡처

스타 강사 이도가 수능을 3주 앞두고 강의를 중단한 뒤 예능 제작발표회 등에 참석해 논란인 가운데, 이틀 만에 고개를 숙였다.이도는 10일 자신의 인스타그램을 통해 "올해 한국지리·세계지리 커리큘럼을 믿고 함께해 주신 수강생 여러분께 진심으로 사과드립니다"라며 말문을 열었다.이어 이도는 "가장 중요한 시기에 여러분의 계획을 흔들었고, 작년에 이어 두 해 연속 커리큘럼을 끝까지 책임지지 못했다. 변명의 여지 없는 제 잘못"이라며 고개를 숙였다.이도는 자신의 무책임한 행동을 시인했다. 그는 "몸이 좋지 않다는 것을 훨씬 전부터 알고 있었는데도 마지막까지 버틸 수 있을 거라 생각하며 결정을 미뤘다"면서 "더 일찍 솔직하게 알려드렸다면 수험생분들이 다른 강의나 자료로 대비할 시간을 가질 수 있었다"고 미안한 마음을 전했다.무엇보다 강의를 중단한 후 제작발표회 참석과 유튜브 채널을 개설한 부분에 대해서도 "강사로서 끝내야 할 일을 끝내지 못한 상태에서 다른 활동을 먼저 챙겼다"고 사과했다.그러면서도 이도는 "앞으로 강의는 끝까지 책임질 수 있을 때만 약속드리겠다"고 향후 강사 활동을 계속할 것을 알렸다. 다만, "건강이 회복되기 전까지 방송 및 개인 콘텐츠 활동을 중단하고 강사로서의 책임과 그동안의 제 판단을 돌아보는 시간을 갖겠다"고 덧붙였다.관련 논란은 이도가 지난달 29일 건강상의 문제를 이유로 갑작스럽게 강의 중단을 선언하면서 시작됐다. 당시 이도는 "뽀글이들의 학습에 영향을 줬다는 게 너무 마음이 아프다"며 "의료진 권고에 따라 남은 2026년은 처음으로 스스로를 챙기는 시간을 가지기로 결정했다"고 말하며 강의를 중단했다.하지만 지난 5일 이도가 넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인(데블스 플랜 시즌2)' 제작발표회에 참석하면서 비난 여론이 거세졌다. 이틀 뒤에는 자신의 유튜브 채널 개설 소식과 함께 해당 예능을 홍보하는 짧은 영상까지 업로드했다.논란이 거세지자 이투스는 지난 9일 홈페이지 공지사항에 '이도 수강생 여러분께 드리는 말씀'이라는 제목의 글을 게재하고 "중요한 시기에 수강생 여러분께 큰 걱정을 끼쳐 드렸다"며 고개를 숙였다. 그러면서도 비난이 쏟아지던 질문 게시판을 폐쇄했다.한편 이도는 서울대학교 사범대학 지리교육과 출신이다. 이투스에서 한국지리와 세계지리를 가르치는 강사로 활동해 왔다. 넷플릭스 연애 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어', MBC '전지적 참견 시점' 등에 출연한 바 있다.안녕하세요, 이도입니다.올해 한국지리·세계지리 커리큘럼을 믿고 함께해 주신 수강생 여러분께 진심으로 사과드립니다.수능을 3주 앞두고 남은 강의를 진행할 수 없다고 알려드렸습니다. 가장 중요한 시기에 여러분의 계획을 흔들었고, 작년에 이어 두 해 연속 커리큘럼을 끝까지 책임지지 못했습니다. 변명의 여지가 없는 제 잘못입니다.무엇보다 저는 무책임했습니다. 몸이 좋지 않다는 것을 훨씬 전부터 알고 있었습니다. 그런데도 끝까지 함께하겠다고 말씀드렸고, 마지막까지 버틸 수 있을 거라 생각하며 결정을 미뤘습니다. 더 일찍 솔직하게 알려드렸다면 여러분은 다른 강의나 자료로 대비할 시간을 가질 수 있었습니다. 그 시간을 빼앗은 건 건강이 아니라 제 판단이었습니다.그 직후 제작발표회에 참석하고 유튜브 채널 개설을 알렸습니다. 강사로서 끝내야 할 일을 끝내지 못한 상태에서 다른 활동을 먼저 챙긴 모습이었습니다. 남은 시간을 혼자 버텨야 하는 여러분께 그 모습이 얼마나 실망스러웠을지 충분히 짐작합니다.앞으로 강의는 끝까지 책임질 수 있을 때에만 약속드리겠습니다. 건강이 회복되기 전까지 방송 및 개인 콘텐츠 활동은 중단하고, 강사로서의 책임과 그동안의 제 판단을 돌아보는 시간을 갖겠습니다. 이미 계약된 프로그램의 경우, 방영 일정이 일부 남아 있음을 미리 말씀드립니다. 이 부분에 대해서도 너른 이해를 구하기보다 신중하고 책임 있는 태도로 임하겠습니다.다시 한번 깊이 사과드립니다.이도 드림정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr