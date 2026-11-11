22기 옥순, 재혼하니 모든게 다 감동…아웃백 간 것까지 일기로

'나는 솔로' 22기 옥순이 경수와 재혼한 후 달라진 일상을 공개했다.22기 옥순은 최근 자신의 SNS에 "아웃백 다녀왔어요. 백화점에 들러 아이들 각자 갖고 싶었던 것도 하나씩 사주고요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 옥순은 아들 선우, 경수의 딸 지유와 함께 외출에 나선 모습이다. 베이지색 니트에 롱스커트를 매치한 옥순은 양손으로 두 아이의 손을 꼭 잡고 있다. 나란히 걸어가는 세 사람의 모습에서 화목한 가족 분위기가 느껴진다.특히 옥순은 재혼 후 딸 지유를 통해 새롭게 경험하게 된 일상에 만족감을 드러냈다.그는 "선우를 키우면서 사주고 싶은 인형이 참 많았는데, 아들이라 그런지 인형에는 별로 관심이 없더라고요"라며 "그러다 지유를 만나고는 신이 나서 인형을 이것저것 사줬는데, 지유도 어느새 인형을 좋아할 나이는 지나 있었더라고요"라고 털어놨다.이어 "여자아이들이 인형을 꼭 끌어안고 다니고, 조물조물 만져주며 놀아주는 모습을 보면 그렇게 귀엽고 한편으로 부럽기도 했거든요"라며 "그런데 이번에 지유가 문치치 인형을 한참 바라보길래 사줬어요"라고 설명했다.그러면서 "인형을 옆구리에 꼭 끼고 다니고, 잠잘 때는 자기 자리까지 따로 마련해서 눕혀주는 모습을 보니 괜히 마음이 몽글몽글해지더라고요. 지유 덕분에 이런 귀여운 행복도 느껴보네요"라며 애정을 드러냈다.한편 옥순은 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 22기 돌싱 특집에 출연해 경수와 인연을 맺었다. 두 사람은 재혼해 각각의 자녀와 함께 새로운 가정을 꾸렸다. 이후 SNS를 통해 네 식구의 단란한 일상을 공개하며 많은 응원을 받고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr