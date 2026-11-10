20기 정숙, 마운자로에 중독됐네…2kg 쪘다고 한국 오자마자 주사 맞기

ENA·SBS Plus '나는 SOLO'(나는 솔로) 20기 정숙이 일본 여행 후 체중이 증가했다며 다이어트에 돌입하겠다고 밝혔다.20기 정숙은 최근 자신의 SNS에 일본 오사카 여행 중 촬영한 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속 정숙은 일본 오사카의 대표적인 관광 명소인 도톤보리 글리코상 앞에서 포즈를 취하고 있다. 몸매가 드러나는 검은색 밀착 상의에 짧은 플리츠스커트를 매치한 그는 늘씬한 각선미와 군살 없는 몸매를 자랑했다.정숙은 "일본 다녀와서 2kg 쪘어요"라며 여행 후 체중이 증가한 사실을 고백했다. 이어 "오자마자 어제 저녁에 마운자로 맞고 다음 주부터 다시 운동하려고요"라고 밝혔다.특히 정숙은 체중 감량을 위해 마운자로 주사를 맞았다고 직접 밝혀 눈길을 끌었다. 마운자로는 당뇨병 치료제로 개발된 주사제로, 체중 감량 효과가 알려지면서 비만 치료에도 사용되고 있다.정숙은 "마운자로에만 벌써 백만원은 쓴 듯"이라며 그동안 체중 관리에 상당한 금액을 투자했음을 털어놨다. 여행으로 늘어난 체중 2kg에도 곧바로 다이어트에 나서는 모습이 눈길을 끈다.이어 그는 "지금 엔저라 그런지 일본에는 관광객이 너무 많았다. 재미있었지만 그만큼 피곤하기도 했던 여행"이라며 "이번 주말은 아무것도 안 하고 푹 쉬려고 한다"고 덧붙였다.한편 정숙은 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 20기에 출연해 얼굴을 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr