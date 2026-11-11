방탄소년단 / 사진=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS)의 'SWIM'(스윔)이 애플뮤직이 선정한 2026년 대표곡 100곡에 포함됐다.11일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑) 타이틀곡 'SWIM'은 애플뮤직이 지난 7일 공개한 '2026 베스트 송'(Best Songs of 2026) 플레이리스트에 선정됐다. 애플뮤직이 한 해 동안 발표된 음악 가운데 100곡을 선정한 목록으로, 한국 그룹이 이름을 올린 것은 이번이 처음이라는 게 소속사의 설명이다.'SWIM'은 애플뮤직의 연말 결산 플레이리스트인 'A-List Pop'(에이리스트 팝), 'Viral Hits'(바이럴 히츠), 'KPOPWRLD'(케이팝월드)에도 포함됐다.애플뮤직은 방탄소년단의 컴백을 두고 "방탄소년단의 '아리랑' 컴백은 K-팝이 오랫동안 기다려온 순간이었다. 수년간 쌓여온 기대감이 결실을 맺은 뜻깊은 귀환이다. 이들은 2026년 K-팝의 흐름을 새롭게 정의했다"고 평가했다.미국 빌보드에서도 장기간 차트 진입을 이어가고 있다. 정규 5집 'ARIRANG'은 11월 14일 자 '빌보드 200'에서 62위를 기록했다. 지난 4월 4일 자 차트에서 1위로 데뷔한 이 앨범은 3주 연속 정상을 지켰으며, 이후 33주 연속 차트에 이름을 올렸다. '톱 앨범 세일즈'에서는 24위를 차지했다.타이틀곡 'SWIM'은 글로벌 차트에서 순위를 유지하고 있다. 이 곡은 전 세계 스트리밍과 디지털 음원 판매량을 반영하는 '글로벌 200'에서 전주보다 5계단 오른 28위에 자리했다. 미국을 제외한 국가와 지역의 성적을 집계하는 '글로벌(미국 제외)'에서는 14위를 기록했다. 같은 차트에서 수록곡 'NORMAL'(노멀)은 114위에 올랐다.방탄소년단은 오는 19일 대만 가오슝을 시작으로 동남아시아 투어에 나선다. 방콕, 쿠알라룸푸르, 싱가포르, 자카르타를 포함한 5개 도시에서 총 15회에 걸쳐 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'' 공연을 펼칠 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr