이준기, 사카구치 켄타로의 주연작 '키드냅 게임'이 0%대 시청률 부진에 빠졌다. / 사진=텐아시아DB

이준기, 사카구치 켄타로의 주연작 '키드냅 게임'이 0%대 시청률 부진에 빠졌다. / 사진=채널A

이준기, 사카구치 켄타로의 주연작 '키드냅 게임'이 0%대 시청률 부진에 빠졌다. / 사진=채널A

배우 이준기와 사카구치 켄타로를 내세운 '키드냅 게임'이 시청률 부진에 빠졌다. 첫 방송부터 0%대 시청률로 출발한 데 이어 6회에서는 0.1%대까지 떨어지며 좀처럼 반등의 기회를 잡지 못하는 모습이다.11일 시청률 조사기관 닐슨코리아에 따르면 지난 10일 방송된 채널A 화요드라마 '키드냅 게임' 6회는 전국 유료방송가구 기준 0.119%의 시청률을 기록했다. 첫 방송 당시 0.3%를 기록했던 것과 비교하면 약 0.2%포인트 하락한 수치다.'키드냅 게임'은 한국과 일본을 비롯한 아시아 여러 도시를 배경으로 납치 사건에 휘말린 인물들의 이야기를 그린 글로벌 프로젝트다. 이준기와 사카구치 켄타로가 각각 서울의 의사 한기주, 도쿄의 형사 니이데 토시로 역을 맡았다. 양국 인기 배우들의 만남으로 관심을 모았지만, 방송 중반에 접어든 현재까지 시청률은 0%대를 벗어나지 못하고 있다.이날 방송에서는 납치 게임의 실체에 한 걸음 다가선 한기주와 니이데 토시로의 모습이 그려졌다. 두 사람은 수수께끼의 청년(카사마츠 쇼 분)의 지시에 따라 도쿄의 방송국 스튜디오로 향했다. 청년은 참가자들이 범행 대상으로 지목된 이유를 알아내면 인질들을 풀어주고 게임을 끝내겠다고 제안했다.한기주와 니이데 토시로는 사건 현장에 남겨진 붉은 장미 꽃잎과 참가자들의 과거 행적을 단서로 추리를 시작했다. 이들은 참가자들이 저지른 잘못이 '7대 죄악'과 관련돼 있다고 판단했지만 정답을 맞히는 데 실패했다. 이에 분노한 니이데 토시로가 청년에게 달려들면서 현장은 순식간에 혼란에 빠졌다.이후 방송국 모니터와 각 도시의 전광판을 통해 범인의 영상이 공개됐다. 범인은 참가자들이 자신의 잘못을 인정하지 않은 채 살아왔다고 지적하며 이들에게 소중한 사람을 인질로 삼은 이유를 설명했다. 이번 납치 게임이 단순한 범죄가 아닌 참가자들의 과오를 심판하기 위한 것이라는 주장이었다.특히 범인은 참가자들을 선택한 기준이 '7대 죄악'이 아닌 '8가지 악념'이라고 밝혔다. 범행 현장에서 발견된 장미 꽃잎의 개수 역시 각 참가자에게 부여한 죄목과 연결돼 있었다.가장 큰 반전은 여덟 번째 참가자의 존재였다. 그동안 게임에는 7개 도시에서 7명이 참여한 것으로 알려졌지만, 홍콩의 국제 변호사 앤디 웡(스탠리 야우 분) 역시 게임에 포함돼 있었다. 범인은 승소를 위해 수단과 방법을 가리지 않는 앤디 웡에게 '오만'이라는 죄목을 부여했다.앤디 웡은 여동생이 납치된 사실을 외부에 알리지 않은 채 자신의 재력과 영향력을 이용해 게임에 대응하고 있었다. 이로써 참가자들의 수와 게임의 구조가 기존에 알려진 것과 다르다는 사실이 밝혀졌다.한편 니이데 토시로는 5년 전 발생한 교통사고를 떠올리며 또 다른 단서를 찾아냈다. 당시 추격 과정에서 사망한 유학생이 약물에 취해 있었다는 점에 주목한 그는 방콕의 마약상 암 타나완(나루폰카몰 차이상 분)이 사건과 연관됐을 가능성을 의심했다.방송 말미에는 살아남은 다섯 명의 참가자에게 새로운 지령이 전달됐다. 범인은 한 시간 뒤 화상 회의에 참석할 것을 요구하며 불참할 경우 탈락한다고 경고했다. 여덟 번째 참가자의 존재가 밝혀진 가운데 게임이 어떤 방향으로 전개될지 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr