새 남친은 어디가고…‘4년전 이혼’ 아옳이, 5성급 호텔 혼자가서 “혼밥”

유튜버 아옳이(본명 김민영)가 한의사 남자친구와 공개 열애 중인 가운데 혼밥 근황을 전했다.아옳이는 10일 자신의 SNS에 "웨스틴 파르나스. 집에서 오분 거리여가지고 제 요즘 최애 미팅 장소+혼밥 장소랍니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 아옳이는 고급 호텔 라운지에서 여유로운 시간을 보내고 있다. 베이지색 재킷을 걸친 아옳이는 긴 생머리와 또렷한 이목구비로 청순한 미모를 자랑했다. 특히 테이블에 홀로 앉아 카메라를 향해 미소 짓는 모습이 눈길을 끌었다.아옳이는 "리뉴얼하고 너무 예뻐졌고 다른 호텔보다 훨씬 덜 북적여서 인프피에게 찰떡인 너무 추천하는 라운지예요. 홍시라떼랑 시그니처티 너무 맛있음"이라며 만족감을 드러냈다.특히 최근 남자친구와의 열애 사실을 공개한 아옳이가 데이트 대신 혼자만의 시간을 즐기는 근황을 전해 관심을 모은다. 연애 중에도 자신만의 일상을 만끽하는 모습이다.한편 아옳이는 2018년 카레이서 출신 사업가 서주원과 결혼했으나 2022년 이혼했다. 이후 유튜브와 사업 활동을 이어오고 있으며, 최근 새로운 남자친구와의 열애 사실을 공개해 화제를 모았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr