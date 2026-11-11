임창정의 아들 임준우가 KPGA 준회원 명단에 이름 올렸다. / 사진=텐아시아DB, 유튜브 채널 'SBS Entertainment' 영상 캡처

임준우는 과거 '편먹고 공치리(072) 시즌3'에 아버지 임창정과 함께 출연한 바 있다. / 사진=유튜브 채널 'SBS Entertainment' 영상 캡처

가수 겸 배우 임창정(52)의 장남 임준우(20)가 한국프로골프협회(KPGA) 준회원 자격을 취득했다. 과거 방송에서 프로 골퍼가 되겠다는 목표를 밝혔던 그는 이번 자격 취득으로 꿈에 한 걸음 더 다가섰다.10일 스포츠경향에 따르면 임준우는 지난 5월 6일 KPGA 준회원으로 입회했다. 2006년 8월 18일생으로 올해 만 20세인 그는 프로번호 9468번을 부여받았다. 다만 이번에 취득한 것은 준회원 자격으로 정회원인 투어프로와는 차이가 있다.임준우는 앞서 방송을 통해 골프 선수를 꿈꾸는 모습을 보여준 바 있다. 2022년 SBS 예능 '편먹고 공치리(072) 시즌3'에 아버지 임창정과 함께 출연해 골프 실력을 선보였다.당시 임창정은 아들이 프로 골퍼를 목표로 훈련하고 있다고 소개했다. 임준우 역시 자신의 비거리가 260~280m에 달한다며 장타 실력에 자신감을 내비쳤다.골프를 시작한 계기도 공개했다. 원래 야구를 했던 임준우는 아버지와 함께 골프 대회를 관람한 뒤 관심이 생겨 진로를 바꿨다고 설명했다. 또한 세계적인 골프 대회인 마스터스에서 임창정과 함께 경기하는 것이 꿈이라고 밝혔다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr