홍진경이 '옥탑방의 문제아들' 녹화에 불참했다. / 사진=텐아시아DB

홍진경이 '옥탑방의 문제아들' 녹화에 불참했다. / 사진=KBS

정승제가 '옥탑방의 문제아들'에 출연했다. / 사진=KBS

방송인 홍진경이 개인적인 시간을 갖기 위해 산티아고 순례길로 떠나면서 '옥탑방의 문제아들' 녹화에 불참했다.지난 10일 방송된 KBS 2TV 예능 '옥탑방의 문제아들'에는 수학 강사 정승제와 국어 강사 유대종이 게스트로 출연했다.이날 홍진경은 녹화에 참석하지 않았다. 평소 홍진경과 친분이 있는 정승제가 그의 근황을 언급하면서 불참 이유가 알려졌다. 정승제는 홍진경으로부터 산티아고에 간다는 연락을 받았다고 전했다.반면 다른 MC들은 홍진경의 여행 계획을 미리 알지 못했다고 밝혔다. 양세찬은 "정승제에게는 직접 연락하면서 자신들에게는 아무런 이야기도 하지 않았다"며 서운해했다. 송은이 역시 "홍진경이 며칠간 녹화에 참여하지 못한다는 사실을 제작진에게 전해 들었다"고 설명했다.홍진경이 산티아고로 떠난 이유도 전해졌다. 정승제는 "생각할 게 있다고 하더라. 집에서 벽 보고 생각하면 되지, 뭐 하러 거기까지 가느냐고 했다"라며 웃었다.이에 주우재는 "자신과 대화하는 시간을 가지러 간다고 했느냐"고 물었고 송은이는 "대화가 길어지는 것 같다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 다만 홍진경이 어떤 고민으로 여행을 떠났는지는 구체적으로 알려지지 않았다. 제작진은 방송 자막을 통해 홍진경이 이미 무사히 돌아왔다고 알렸다.한편 이날 정승제와 유대종은 쉴 틈 없이 이어지는 강의 일정을 공개했다.정승제는 "보통은 7시에 출근하니 새벽 4시 30분 정도에 일어난다"며 이른 새벽부터 하루를 시작한다고 밝혔다. 이어 "7시에 출근해서 9시부터 영상 3개 찍고 밥 먹고 다시 3개 찍으면 오후 6시 정도 된다. 그 이후에 EBS로 넘어가서 라디오 생방송 끝나면 12시다"라고 설명했다.일과가 자정에 끝나는 만큼 다음 날에는 출근 시간을 조정한다고도 했다. 정승제는 "그다음 날에 보통 그렇게 되면 7시까지는 잔다. 그리고 10시에 출근한다"며 요일마다 일정에 차이가 있다고 전했다.유대종 역시 강도 높은 일정을 소화하고 있었다. 그는 "현장 수업을 3시간 반 정도 하는데 주말에는 12시간을 내리 찍는다"고 밝혀 출연진을 놀라게 했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr