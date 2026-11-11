전현무가 개인 일정으로 반려동물 보호소를 찾았다. / 사진=반려동물 보호소 SNS

사진=반려동물 보호소 SNS

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방송인 전현무가 반려동물 보호소를 찾아 개인적인 시간을 보낸 사실이 알려졌다.지난 10일 한 반려동물 보호소 인스타그램 계정에는 "생일을 맞아 봉사하러 와주신 전현무님"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진이 게재됐다.공개된 사진들 속에는 전현무가 보호견들의 방을 청소하고 함께 산책하거나 놀아주는 등 시간을 보내고 있는 모습. 계정주는 "별도의 촬영 일정 없이 개인적으로 봉사를 오셨다"고 전했다.계정주는 또 "오신 김에 아이들의 입양 홍보 촬영을 부탁드렸더니 흔쾌히 함께해 주셨고, 은퇴 군견을 비롯해 가족을 기다리는 네 친구의 입양 홍보 사진도 남겨주셨다"고 덧붙였다.이어 계정주는 전현무에 대해 "평소에도 꾸준히 유기견 봉사에 참여하시고, 울진 산불 현장에서도 구조된 아이들을 위해 힘을 보태주셨다"라고도 언급했다. 아울러 "모든 활동을 마친 뒤에는 직원들을 위해 따뜻한 커피와 간식까지 챙겨주셨다"고 첨언했다.해당 게시물에는 전현무가 직접 '좋아요'를 누르기도 했다.앞서 전현무는 방송 조작 논란에 휩싸인 바 있다. 출연 중인 MBC 예능 '나 혼자 산다'가 지난 8월 전현무의 카자흐스탄 알마티 여행기를 송출했다가 일부 누리꾼들이 현지에서 렌터카 이용 절차가 복잡한 점, 여행이 순조롭게 이뤄졌다는 점 등을 이유로 의문을 제기했기 때문이다.제작진은 여행이 사전 계획에 따라 진행됐음을 인정했다. 이들은 "여행지가 카자흐스탄으로 결정될 경우 곧바로 촬영에 대응할 수 있도록 스태프의 항공권을 미리 발권하고 현지 촬영 협조도 요청해 두었다"고 밝혀 대중의 공분을 샀다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr