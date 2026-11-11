남편과 샤워 같이해…‘핱시4’ 김지영, 육아 벗어나 부부의 생일파티

'하트시그널4' 출신 김지영이 함께 샤워한다는 남편 윤수영 대표와 달달한 신혼 일상을 공개했다.김지영은 최근 자신의 SNS에 "헤헤 모두 생일 축하해줘서 고마워요. 덕분에 온종일 방실방실 웃는 하루가 되었어요"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 김지영과 남편 윤수영 대표가 함께 찍은 네 컷 사진이 담겼다. 두 사람은 서로의 손을 꼭 잡거나 어깨를 감싸 안으며 애정을 드러냈다. 특히 세 번째 사진에서는 입을 맞추는 모습까지 공개해 눈길을 끌었다.김지영은 남편의 품에 안겨 환하게 웃는가 하면, 윤수영 대표 역시 아내를 향한 애정 어린 눈빛을 보내며 달달한 분위기를 자아냈다. 결혼 후에도 연애 시절 못지않은 두 사람의 애정 표현이 시선을 사로잡았다.특히 김지영은 생일을 맞아 남편과 특별한 추억을 남기며 행복한 일상을 만끽했다. 두 사람은 자연스러운 스킨십과 장난기 넘치는 표정으로 신혼부부다운 모습을 보여줬다.한편 김지영은 2023년 채널A '하트시그널4'에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 독서 모임 커뮤니티 트레바리 창업자인 윤수영 대표와 결혼해 화제를 모았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr