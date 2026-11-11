솔비가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

사진=갤러리초이 이전 개관전 포스터_갤러리초이 제공

사진=Humming Letter, 112.1x145.5cm, Mixed media on canvas, 2026_지안캐슬 제공

가수 겸 화가 권지안(솔비)이 갤러리초이의 방배동 이전 개관전에 초청 작가로 참여한다. 권지안은 내년 4월 배우 이규한과 결혼식을 올리는 것으로 알려진 가운데, 전시 참여 소식까지 전하며 겹경사를 맞았다.권지안은 10일부터 23일까지 서울 서초구 방배동 갤러리초이에서 열리는 'GALLERY CHOI 2.0 - NEW GROUND : SWITCH'에 참여한다. 이번 전시에는 권지안을 비롯해 김남표, 이상원, 수레아 등 네 명의 작가가 함께한다.권지안은 이번 전시에서 푸른색과 초록색이 중첩된 화면을 바탕으로 역동적인 질감이 돋보이는 작품을 선보인다. 색채의 층위를 통해 공간감을 형성하고 자유로운 필치로 내면의 감각과 에너지를 표현했다. 특히 손가락을 활용한 핑거 페인팅(Finger Painting) 기법으로 두터운 마티에르(Matière)를 구현해 자신만의 조형적 특징을 담아냈다.함께 참여하는 김남표는 어두운 배경과 만개한 꽃의 형상을 대비시켜 순간과 영원의 경계를 탐색한다. 이상원은 청록빛 수면 위에 모여들거나 흩어지는 인물들을 부감 시선으로 포착해 일상 속 여유와 쉼을 표현한다. 수레아는 선명한 원색과 동물 형상을 결합해 동화적인 세계를 그려낸다. 서로 다른 표현 방식을 지닌 네 작가는 이번 전시를 통해 각자의 작품 세계를 소개한다.갤러리초이 관계자는 "자신만의 예술 언어로 끊임없이 시선을 전환해 온 권지안 작가의 강렬한 생명력이 김남표, 이상원, 수레아 작가의 독창적인 화풍과 어우러져, 이번 개관전의 예술적 완성도를 높이고 대중과 컬렉터에게 깊은 인상을 남길 것으로 기대한다"고 전했다.권지안은 가수 활동과 함께 회화 작업을 병행하며 화가로서 활동을 이어오고 있다. 국내외 개인전과 기획전, 다양한 아트 프로젝트에 참여하며 작품 활동을 펼쳐왔다.'GALLERY CHOI 2.0 - NEW GROUND : SWITCH'는 오는 23일까지 서울 서초구 서초대로25길 23 르씨엘빌딩에 위치한 갤러리초이에서 열린다. 별도의 입장료 없이 관람할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr