정경미가 학원 아이들을 위해 간식을 준비했다. / 사진='정경미 테레비' 유튜브 캡처

정경미가 학원 아이들을 위해 간식을 준비했다. / 사진='정경미 테레비' 유튜브 캡처

개그우먼 정경미가 자신이 운영 중인 영어 뮤지컬 학원의 원생들을 위해 직접 간식을 만들었다.지난 10일 유튜브 채널 '정경미 테레비'에는 '원장 정경미. 원생들 간식 만들어 맥이는 원장선생님이 있다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 정경미는 학원에서 7~8세 아이들을 위해 직접 간식을 만들겠다고 밝혔다.정경미는 "공연반 친구들이 늘 배고프다고 한다"라며 "나도 아이를 키우는 사람이라서 배가 고프다 그러면 이거 어쩔 줄 모르겠더라. 직접 맛있는 간식을 만들어주겠다"고 설명했다. 이어 "그렇다고 식사가 되는 걸 해 주면 안 된다. 아이들이 집에 가서 밥을 안 먹기 때문"이라며 섬세한 면모를 보였다.정경미는 식빵에 치즈와 소시지를 말아 핫도그를 만들었다. 빵가루를 입혀 노릇하게 튀겨낸 정경미는 먹음직스러운 비주얼에 흡족해했다. 처음으로 요리 콘텐츠에 도전한 정경미는 "집에서 애들 해주기 너무 좋을 것 같다"고 말했다. 이어 요구르트까지 준비한 그는 학원으로 향했다. 학원 아이들은 순식간에 간식 주위로 몰려들었고 "엄청 맛있다"고 감탄하며 핫도그를 맛있게 먹어 훈훈함을 자아냈다.정경미는 2005년 KBS 20기 공채 개그우먼으로 데뷔했다. 2013년 개그맨 윤형빈과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 인천 송도에서 영어 뮤지컬 학원을 운영 중인 정경미는 최근 일부 사람들에게 전공 관련 전문성을 지적받았다. 이에 정경미는 "국민대학교 연극영화과 99학번이자 KBS 코미디언 공채 20기"라며 "실력 있는 선생님들과 재밌는 코미디언 원장님과 하루하루 행복하게 지내고 있다"라고 해명했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr