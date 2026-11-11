사진=텐아시아DB

사진=황보라 유튜브

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배우 정이랑의 2억원대 안면도 별장이 공개됐다.10일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '정이랑 별장에 갔다가 갯벌의 쓴 맛을 보고 온 황보라와 두 살 아들'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황보라는 남편, 아들 우인 군과 함께 정이랑의 별장을 방문했다. 김준호·김지민 부부도 합류해 시간을 보냈다.별장에 도착한 황보라는 정이랑의 자녀에게 "너희 집 너무 좋다. 예술이다"라고 말했다. 집과 주변을 둘러본 그는 "내가 여기를 오고 싶어서 벼르고 벼렀다"며 반가움을 드러냈다.공개된 별장에는 탁 트인 바다를 바라볼 수 있는 넓은 마당이 자리했다. 마당 한쪽에는 흔들의자가 놓여 있었고, 여러 사람이 함께 식사할 수 있는 야외 테이블과 화로도 마련돼 있었다. 일행은 바다 전망을 감상하며 마당에서 바비큐를 즐겼다.정이랑은 손님들을 위해 직접 음식을 준비했다. 특히 밑반찬을 만드느라 새벽 3시까지 깨어 있었다고 밝혀 일행을 놀라게 했다. 식탁에는 정이랑이 준비한 음식들이 차려졌고, 손님들은 정성에 감탄했다.식사를 즐긴 가족들은 별장 앞 갯벌로 나갔다. 어른들은 갯벌에서 조개와 꽃게 등을 발견하며 체험에 나섰다. 처음 갯벌에 들어간 우인 군은 낯선 촉감과 발이 빠지는 상황에 적응하지 못했지만, 시간이 지나자 조개에 관심을 보였다. 직접 잡아보며 갯벌을 탐색하는 모습도 담겼다.체험을 마친 일행은 바다와 하늘이 어우러진 풍경을 바라봤다. 눈앞에 펼쳐진 전망에 "어떻게 이런 그림이 나오지?", "진짜 예쁘다"라며 감탄을 쏟아냈다.정이랑은 앞서 지난 7월 MBC 예능 '구해줘! 홈즈'에서 안면도 세컨드 하우스를 마련한 과정을 설명한 바 있다. 당시 서울에는 자가가 없다고 밝힌 그는 안면도에 2억원대 비용을 들여 별장을 만들었다고 전했다.그는 삼면이 바다로 둘러싸인 땅을 1억원에 매입하고, 1억원을 들여 이동식 주택을 마련했다고 설명했다. 이번 영상에서는 정이랑이 소개했던 별장의 마당과 바다 전망, 지인들과 식사를 즐기는 모습이 공개됐다.한편 정이랑은 2011년 김형근과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr