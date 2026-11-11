사진=SBS '틈만나면'

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'틈만나면' 블랙핑크 지수가 월말평가 점수와 탈락 여부가 공개됐던 연습생 시절을 떠올렸다.10일 방송된 SBS 예능 '틈만나면,'에는 블랙핑크 지수와 트와이스 나연이 '틈친구'로 출연해 유재석, 유연석과 군포 산본동을 찾았다.이날 지수와 나연은 연습생 시절부터 이어온 인연을 전했다. 1995년생 동갑내기인 두 사람은 서로 다른 소속사에서 데뷔를 준비하며 친해졌다고 밝혔다.지수는 고등학교 2학년 때 연습생 생활을 시작했다고 말했다. 나연은 "저는 중3 때 들어가서 6년 연습하고 데뷔했다"며 오랜 준비 기간을 거쳤다고 설명했다.유재석은 "6년도 그냥 연습하는 게 아니지 않냐. 월말평가 해서 안 되면 담당자가 '오늘까지다' 하던데"라며 평가 결과에 따라 연습생 생활을 마쳐야 하는 상황을 언급했다. 두 사람은 실제로 그렇다며 공감했다.YG엔터테인먼트에서 연습생 생활을 했던 지수는 평가 결과가 전체 공개됐다고 밝혔다. 그는 "우리는 점수표를 붙이고 나갔다. 전체 공개가 됐다. 점수 낮은 사람들끼리 다 같이 모여서 운다"고 털어놨다.평가를 마친 뒤에는 결과가 나올 때까지 기다렸다고. 지수는 "평가를 하고 기다리고 있으면 평가표를 누가 붙이고 간다. 1등부터 10등까지 있고 떨어지는 애들은 색이 달랐다"고 설명했다.등수가 적힌 점수표에서 이름의 색깔로 탈락 여부까지 확인했던 것이다. 지수는 "그날 집에 간다"며 결과를 받은 당일이 연습생 생활의 마지막 날이 되기도 했다고 전했다.JYP엔터테인먼트에서 데뷔를 준비한 나연은 결과를 전달받는 방식이 달랐다고 말했다. 그는 "저희는 한 명씩 불러서 상담했다"며 사무실에서 개별적으로 이야기를 나눴다고 밝혔다. 이를 들은 유재석은 "어린 나이에 살벌하다"며 놀라움을 드러냈다.연습생 생활을 시작한 시기에 대한 생각도 전했다. 유연석이 최근에는 초등학생 때부터 준비하는 경우도 있다고 하자 지수는 "전 좀 늦게 시작해서 좋았던 것 같다"고 말했다.지수는 "고2까지 학교 다니고 수학여행까지 갔다 왔다. 즐겁게 다 즐기고 이제 애들이 문과, 이과 고민할 때 학교 관뒀다"며 데뷔 준비 전 학교에서 보낸 시간을 돌아봤다.대화는 대학 생활로도 이어졌다. 지수는 "대학교는 미지의 세계. 과팅이랑 미팅은 영화, 드라마로 배웠다"고 말했다. 나연 역시 "MT랑 미팅은 보지도 듣지도 못했다"고 답하며 캠퍼스 문화에 대한 경험이 없다고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr