사진=유튜브 '살롱드립'

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'살롱드립' 개그맨 장동민이 자신의 능력에 투자한다는 재테크 철학을 밝혔다.10일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 '살롱드립'에는 슈퍼주니어 신동, 개그맨 장동민이 출연했다.이날 장동민은 슈퍼주니어 신동과 함께 출연해 두뇌 서바이벌에서 활약할 수 있었던 비결과 게임 제작 계획을 전했다.신동은 장동민의 실력에 대해 "가만히 보면 장동민 형이 카이스트 나온 사람, 서울대 나온 사람을 다 이긴다. 그게 진짜 신기하다"고 말했다. 장도연도 유세윤에게 장동민의 두뇌 능력을 물어본 적이 있다고 밝혔다.장도연은 "'장동민 선배가 갑자기 서바이벌 능력치가 올라간 거냐. 아니면 원래 그랬냐'고 물어봤다"며 유세윤이 "원래 천재였다. 뭔가를 보면 그림처럼 기억한다"고 답했다고 전했다.반면 신동은 유상무에게 같은 질문을 했을 때는 전혀 다른 답을 들었다고 말했다. 신동이 "상무 형은 다 거짓말이라고 하더라"고 하자 장동민은 "대학 시절에 뭘 해도 유상무 대 장동민이었다. 그러니까 상무는 나를 항상 적으로 생각한다"고 받아쳐 웃음을 안겼다.서바이벌 프로그램 5연속 우승 이력도 화두에 올랐다. 장동민은 처음에는 다른 참가자들의 견제를 받지 않았다며 "동네 바보로 생각했다"고 돌아봤다. 그러나 우승을 거듭하면서 견제 대상이 됐고, 새로운 프로그램에 나설 때마다 부담도 커졌다고 털어놨다.장동민은 서바이벌에 참여할 때 집중력과 기억력을 끌어올린다고 설명했다. 참가자들과 대화를 나누며 상대의 성향과 플레이 방식도 파악한다고. 장동민은 16명의 플레이어를 모두 파악할 수 있다며 자신을 찾아와 대화하는지 여부에서도 상대의 속내를 읽을 수 있다고 자신했다.재테크 질문에는 자신의 역량을 키우는 데 집중한다고 답했다. 그는 "내 능력치에 투자하자고 생각한다"며 직접 게임을 제작하고 있다는 소식을 전했다. 이른바 '장동민 게임'으로, 2027년 공개를 목표로 준비 중이라고 밝혔다.게임 제작에 나섰지만 플레이어로서 은퇴할 계획은 없다고 선을 그었다. 장동민은 "플레이어 졸업은 없다. 얼마든지 나오라고 하면 한다"면서도 "잘 안 불러줄 뿐"이라고 농담했다.한편 장동민은 2021년 12월 6세 연상의 아내가 아닌 6세 연하의 비연예인과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr