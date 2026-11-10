사진=SBS '동상이몽2'

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'동상이몽2' 배우 이유진이 결혼을 앞두고 장동윤과 동서지간이 된다고 밝혔다.10일 방송된 SBS 예능 '동상이몽2-너는 내 운명'에는 배우 이효정과 아들 이유진이 동반 출연해 결혼 소식을 전했다.이날 이유진은 "떨리는 마음으로 굉장히 좋은 소식을 들고 찾아왔다. 올해 11월에 결혼하게 됐다"고 밝혔다. 예비 신부는 배우 차경은으로, 두 사람은 만난 지 5개월 만에 결혼을 결정했다고 전했다.아들의 결혼에 이효정도 기쁨을 감추지 못했다. 그는 "정말 착하고 아름답고 싹싹하고 좋은 며느릿감을 데리고 왔다"며 "저희 부부가 갖고 있는 기대를 200% 넘어서는 좋은 배필을 데리고 왔다. 아들이 처음 효도하는 것 같다"고 말했다.예비 며느리의 장점을 묻자 칭찬이 쏟아졌다. 이효정은 "밝고, 꼼꼼하고, 바지런하고, 예쁘다"며 "목소리도 아주 또랑또랑하고 눈빛이며 태도며 참 안정적인데 열정적이면서 나랑 대화도 많이 한다. 아주 좋다"고 자랑했다.이유진은 아버지의 이야기가 길어지자 "아내가 기다리니 말을 좀 짧게 해달라"고 부탁해 웃음을 안겼다. 그러나 이효정은 예비 며느리가 배우라는 점에도 만족감을 드러냈다.그는 "저도 그렇고 제 아내도 그렇고 우리 며느리가 배우면 좋겠다는 얘기를 종종 했다"며 아들의 삶을 이해해 줄 수 있는 배우자를 바랐다고 설명했다. 그러면서 "배우라니까 정말 더할 나위 없는 며느릿감"이라고 덧붙였다.차경은의 가족과 맺게 된 인연도 공개됐다. 이효정은 "며느리의 친언니도 배우고, 그 언니의 남편도 배우"라며 양가를 통틀어 배우가 6명이라고 밝혔다. 서장훈은 "자매가 두 배우와 결혼하게 됐다"고 설명했고, 김숙은 이유진과 장동윤이 동서지간이 된다고 전했다.이유진은 "장동윤 님이 저희 형님이 되시는 거다"라며 차경은과 언니는 한 살 차이이고, 자신과 장동윤은 동갑이라고 밝혔다. 그는 "제가 평소에도 워낙 좋아하고 응원했던 배우분"이라며 가족으로 인연을 맺게 된 소감을 전했다. 이현이는 "그 집 장모님 너무 좋겠다"고 반응했다.차경은이 등장하자 이효정은 박수를 치며 반겼다. 차경은은 "2023년부터 '픽고'라는 웹드라마에서 연기 활동을 시작했다. 작년에는 'SNL'에 출연했다"고 자신을 소개했다.이유진은 예비 신부를 향한 애정도 숨기지 않았다. 그는 차경은의 별명이 '서울예대 복숭아'였다며 "김고은 선배 닮지 않았냐. 웃는 게 너무 상큼하다"고 말했다.한편 이효정의 아들인 이유진은 배우 차경은과 오는 11월 결혼을 앞두고 있다. 차경은은 현재 임신 중이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr