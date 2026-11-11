사진=SBS '틈만나면'

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'틈만나면' 방송인 유재석이 트와이스 나연과 이웃이라는 사실을 뒤늦게 떠올렸다.10일 방송된 SBS 예능 '틈만나면,'에는 블랙핑크 지수와 트와이스 나연이 게스트로 출연해 유재석, 유연석과 군포시 산본동을 찾았다.이날 산본 출신인 지수는 과거 살았던 아파트를 가리키며 동네에 얽힌 추억을 전했다. 그는 "이 바로 앞 아파트에 살았다. 10살까지 살고 군포 안에서 이사를 갔다"며 "할머니가 작년까지 사셔서 작년까지 자주 왔다"고 밝혔다.지수의 이야기를 듣던 유재석은 나연에게 현재 어디에 사는지 물었다. 나연은 잠시 당황한 듯 웃으며 "전 논현동 살고 있다"고 답했다.그제야 유재석은 "아, 우리 아파트 살지?"라며 같은 아파트 주민이라는 사실을 떠올렸다. 그는 "나연아, 축하해"라고 말하며 악수를 청해 웃음을 안겼다.유연석은 두 사람을 향해 "출근 같이하셨겠네"라고 농담했다. 유재석은 "헷갈렸다. 나연이가 성수동 쪽에 사는 줄 알고"라며 이전 거주지와 혼동했다고 설명했다. 나연은 "엄청 기억 잘하신다. 실제로 살았다"고 놀라워했다.유재석은 2024년 서울 강남구 논현동의 고급 주거 단지 펜트하우스를 약 87억원에 전액 현금으로 매입한 사실이 알려져 화제를 모았다. 방송에서는 나연과 같은 아파트에 거주한다는 인연이 공개됐다.유연석은 나연의 사진을 휴대전화 배경 화면으로 설정했던 사연도 털어놨다. 그는 "지인들에게 나연 씨 배경 화면을 전달받았다. 나연 씨를 폰 배경 화면으로 하면 복이 들어온다고 하더라"고 말했다.실제로 며칠 동안 나연의 사진을 배경 화면으로 사용했다는 유연석은 숍 스태프들의 반응에 결국 사진을 바꿨다고 밝혔다. 그는 "스태프들이 이상하게 생각하더라. 금전운이 들어온다고 설명했는데 마지못해서 바꿨다"고 전했다.나연은 "제가 장난으로 했던 얘기인데 증언들이 쏟아지더라"며 "길거리에서 돈을 주웠다는 분도 계셨다"고 웃었다.고향 이야기가 나오자 지수는 '산본의 딸'이라는 수식어를 김연아에게 돌렸다. 그는 "산본의 딸은 김연아 언니다. 제가 어렸을 때 언니가 자부심이었다"고 말했다. 유연석이 첫째와 둘째로 나누면 어떻겠냐고 제안하자 "영광이다"라고 답했다.한편 유재석은 2008년 나경은 전 아나운서와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr