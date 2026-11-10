사진=SBS '틈만나면'

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'틈만나면' 블랙핑크 지수가 진한 커피를 마시고도 잘 잔다고 밝혔다.10일 방송된 SBS 예능 '틈만나면,'에는 블랙핑크 지수와 트와이스 나연이 '틈친구'로 출연했다.이날 카페를 찾은 나연은 초코라떼를 주문했다. 유연석이 커피를 잘 마시지 못하느냐고 묻자 나연은 "쓴맛을 왜 먹는지 모르겠다. 쓴 커피는 1년에 한 잔도 안 마시고 무조건 연하게 마신다"고 답했다.평소 연한 커피를 즐기는 유재석과도 공감대를 형성했다. 나연은 "저도 반샷만 해서 보리차처럼 먹는다. 그럴 거면 왜 먹냐는 말을 많이 듣는다"고 털어놨다. 유재석은 "그런 말을 하는 분들이 커피를 모르는 거"라고 받아쳤다.반면 지수는 샷까지 추가해 진하게 마신다고 밝혔다. 그는 "저는 사약 수준으로 먹는다. 샷 추가를 엄청 한다"며 "오늘도 이미 두 잔을 마시고 왔다. 차 안에서 먹고, 오면서도 먹고 했다"고 말했다. 카페에서는 이미 커피를 마신 만큼 단 음료를 골랐다고 설명했다.유연석은 진한 커피를 마셔도 밤에 자는 데 문제가 없는지 물었다. 지수는 "그냥 어두우면 잔다. 여기 어둡게 만들면 지금도 잔다. 진짜 잘 잔다"고 답해 놀라움을 안겼다.해외 활동 중에도 잠드는 데 어려움이 없다고. 지수는 "시차가 없다. 비행기에서 지금 자야 해, 그러면 잔다"며 스스로 수면 시간을 조절할 수 있다고 밝혔다.나연도 비슷하다면서도 뉴욕에서는 시차가 정반대라 힘들다고 말했다. 지수 역시 "맞다. 뉴욕은 힘들다"고 공감했다. 두 사람의 이야기를 듣던 유재석은 "두 분 그건 시차를 잘 못 맞추는 거다. 우리 다 근교 가능하다. 미국은 우리도 힘들다"고 지적해 웃음을 안겼다.유재석이 주문한 디카페인 커피도 화제가 됐다. 물에 커피를 조금만 섞어 마시는 모습을 본 지수는 "컵 사이로 보이겠다"고 놀라워했다. 유재석은 "아주 잘 보인다"고 맞장구쳤다.유재석은 "연한 커피족들이 있다. 이분들이 그동안 커피를 먹는다고 얘기하면 빈축을 샀는데 제가 과감하게 커밍아웃하면서 뭉치기 시작했다"고 너스레를 떨었다. 나연은 자신도 연하게 마신다는 이유로 핀잔을 들었다며 "이제는 그렇게 달라고 하면 '유재석 커피야' 한다"고 전했다.지수와 나연은 연습생 시절부터 알고 지낸 사이라고 밝혔다. 지수는 "그때는 다른 회사여도 연습생들끼리 서로 알았다. '얘가 여기 에이스래' 했다. 나연이는 유명했다"고 회상했다. 두 사람은 평소 만나면 주로 식사를 한다며 먹는 것을 좋아한다는 공통점도 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr