배우 박민영이 작품을 촬영할 때마다 체중이 줄어드는 체질이라고 고백했다. / 사진제공=SBS

배우 박민영이 작품을 촬영할 때마다 체중이 줄어드는 체질이라고 고백했다. / 사진제공=SBS

배우 박민영이 작품을 촬영할 때마다 체중이 줄어드는 체질이라고 고백했다. 앞서 역할을 위해 37kg까지 감량했던 그는 이번 작품에서도 건강 관리에 신경 썼다고 밝혔다.박민영은 최근 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스' 첫 방송을 앞두고 진행된 서면 인터뷰에서 촬영 중 식습관과 건강 관리 방법을 공개했다. 극 중 박민영이 연기하는 강이지는 일에 몰두하는 법무팀 차장으로, 스트레스를 매운 짬뽕으로 해소하는 인물이다. 그러나 실제 박민영은 매운 음식을 잘 먹지 못한다고 밝혔다.그는 "불짬뽕을 먹는 촬영에서는 내가 좋아하는 음식을 먹고 있다는 상상을 하며 연기했다"며 캐릭터와 다른 자신의 식성을 설명했다. 이어 "작품을 하면 살이 빠지는 타입이라서 촬영 중에는 한 끼를 먹더라도 건강하게 몸에 좋은 걸 먹겠다는 의지가 강했다"고 털어놨다. 그러면서 "꾸준히 스트레칭하고 마인드 컨트롤로 스트레스를 풀며 나도 '갓생' 사는 강이지가 되려고 노력했다"고 덧붙였다.앞서 박민영은 2024년 방송된 '내 남편과 결혼해줘'에서 암 환자 역을 맡아 37kg까지 체중을 감량한 것으로 알려졌다. 당시 캐릭터의 병약한 모습을 표현하기 위해 체중을 줄였으며, 눈에 띄게 마른 모습으로 관심을 끌었다. 지난 4월 종영한 '세이렌'에서도 마른 체형으로 화제를 일으켰다.박민영이 출연하는 '나인 투 식스'는 일로 자신을 증명하며 살아온 이성적인 여자가 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복의 기준을 새롭게 정립하는 오피스 로맨스다. 박민영은 법무팀 차장 강이지 역을 맡아 직장 생활과 사랑 사이에서 변화하는 인물을 연기한다.'나인 투 식스'는 오는 25일 오후 9시 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr