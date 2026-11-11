배우 박민영이 작품을 촬영할 때마다 체중이 줄어드는 체질이라고 고백했다. 앞서 역할을 위해 37kg까지 감량했던 그는 이번 작품에서도 건강 관리에 신경 썼다고 밝혔다.
박민영은 최근 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스' 첫 방송을 앞두고 진행된 서면 인터뷰에서 촬영 중 식습관과 건강 관리 방법을 공개했다. 극 중 박민영이 연기하는 강이지는 일에 몰두하는 법무팀 차장으로, 스트레스를 매운 짬뽕으로 해소하는 인물이다. 그러나 실제 박민영은 매운 음식을 잘 먹지 못한다고 밝혔다. 그는 "불짬뽕을 먹는 촬영에서는 내가 좋아하는 음식을 먹고 있다는 상상을 하며 연기했다"며 캐릭터와 다른 자신의 식성을 설명했다. 이어 "작품을 하면 살이 빠지는 타입이라서 촬영 중에는 한 끼를 먹더라도 건강하게 몸에 좋은 걸 먹겠다는 의지가 강했다"고 털어놨다. 그러면서 "꾸준히 스트레칭하고 마인드 컨트롤로 스트레스를 풀며 나도 '갓생' 사는 강이지가 되려고 노력했다"고 덧붙였다.
앞서 박민영은 2024년 방송된 '내 남편과 결혼해줘'에서 암 환자 역을 맡아 37kg까지 체중을 감량한 것으로 알려졌다. 당시 캐릭터의 병약한 모습을 표현하기 위해 체중을 줄였으며, 눈에 띄게 마른 모습으로 관심을 끌었다. 지난 4월 종영한 '세이렌'에서도 마른 체형으로 화제를 일으켰다.
박민영이 출연하는 '나인 투 식스'는 일로 자신을 증명하며 살아온 이성적인 여자가 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복의 기준을 새롭게 정립하는 오피스 로맨스다. 박민영은 법무팀 차장 강이지 역을 맡아 직장 생활과 사랑 사이에서 변화하는 인물을 연기한다.
'나인 투 식스'는 오는 25일 오후 9시 첫 방송 된다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
박민영은 최근 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스' 첫 방송을 앞두고 진행된 서면 인터뷰에서 촬영 중 식습관과 건강 관리 방법을 공개했다. 극 중 박민영이 연기하는 강이지는 일에 몰두하는 법무팀 차장으로, 스트레스를 매운 짬뽕으로 해소하는 인물이다. 그러나 실제 박민영은 매운 음식을 잘 먹지 못한다고 밝혔다. 그는 "불짬뽕을 먹는 촬영에서는 내가 좋아하는 음식을 먹고 있다는 상상을 하며 연기했다"며 캐릭터와 다른 자신의 식성을 설명했다. 이어 "작품을 하면 살이 빠지는 타입이라서 촬영 중에는 한 끼를 먹더라도 건강하게 몸에 좋은 걸 먹겠다는 의지가 강했다"고 털어놨다. 그러면서 "꾸준히 스트레칭하고 마인드 컨트롤로 스트레스를 풀며 나도 '갓생' 사는 강이지가 되려고 노력했다"고 덧붙였다.
앞서 박민영은 2024년 방송된 '내 남편과 결혼해줘'에서 암 환자 역을 맡아 37kg까지 체중을 감량한 것으로 알려졌다. 당시 캐릭터의 병약한 모습을 표현하기 위해 체중을 줄였으며, 눈에 띄게 마른 모습으로 관심을 끌었다. 지난 4월 종영한 '세이렌'에서도 마른 체형으로 화제를 일으켰다.
박민영이 출연하는 '나인 투 식스'는 일로 자신을 증명하며 살아온 이성적인 여자가 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복의 기준을 새롭게 정립하는 오피스 로맨스다. 박민영은 법무팀 차장 강이지 역을 맡아 직장 생활과 사랑 사이에서 변화하는 인물을 연기한다.
'나인 투 식스'는 오는 25일 오후 9시 첫 방송 된다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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