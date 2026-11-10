사진=유튜브 '기유TV'

사진=유튜브 '기유TV'

사진=유튜브 '기유TV'

사진=유튜브 '기유TV'

사진=유튜브 '기유TV'

사진=유튜브 '기유TV'

사진=유튜브 '기유TV'

개그맨 강재준·이은형 부부가 남대문 시장의 '스카프 아저씨'를 만났다.10일 유튜브 채널 '기유TV'에는 '현조옷사러갔다가 스카프리오 만남'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 강재준과 이은형은 아들 현조의 옷을 사기 위해 이른 아침부터 남대문 시장으로 향했다. 두 사람은 아동복 쇼핑과 함께 최근 화제를 모은 '스카프 아저씨'와의 만남에도 기대감을 드러냈다.강재준은 "그동안 남대문 시장 영상을 2번 올렸는데, 그때와 지금 남대문 시장은 다르다. 스카프 아저씨가 있기 때문이다"라고 말했다. 그러면서 "스카프 아저씨를 볼 수 있을까?"라며 궁금해했다.'스카프 아저씨'는 남대문 시장에서 스카프 매장을 운영하는 상인이다. 스카프 6장을 1만원에 판매하면서도 손님에게 "돈 쓰지 마", "안 어울려"라고 말하는 독특한 입담으로 관심을 모았다. "엄마 지치면 안 돼. 계속 뒤적거려"라며 손님을 응대하는 모습도 인기를 끌었다.시장에 도착한 이은형은 평소와 다른 인파에 놀랐다. 그는 "지하철에 사람이 이렇게 많은 거 처음 봤다. 출근길인 줄 알았다"며 현장 분위기를 전했다.먼저 아동복 매장을 둘러본 부부는 스카프 아저씨의 가게로 발길을 옮겼다. 매장에는 손님들이 몰려 있었고, 스카프 아저씨는 "사지 마"라며 특유의 말투로 손님들을 응대했다. 물건을 사러 온 이들에게 오히려 구매를 말리는 모습에 현장에서는 웃음이 터졌다.강재준과 이은형은 북적이는 상황에서도 스카프 아저씨와 함께 사진을 찍는 데 성공했다. 이은형은 "이렇게 운이 좋을 수 있을까. 아저씨를 만나 사진을 찍었다"며 기뻐했다.강재준은 가게 앞에 모인 손님들을 아이돌 팬들에 비유했다. 그는 "팬들이 YG 앞에서 기다리는 것처럼 어머니들이 엄청 많다. 임영웅 팬들처럼 많이 계신다"며 놀라워했다. 남대문 시장을 여러 차례 방문했던 부부도 달라진 분위기를 실감했다.한편 강재준과 이은형은 10년 열애 끝에 2017년 4월 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다. 아들 현조는 2024년 8월 태어났다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr