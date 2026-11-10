사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 출신 26기 영수와 영숙이 5년 전 첫 만남의 아쉬움을 딛고 수많은 이들의 축복 속에 백년가약을 맺었다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※단독 공개※ 운명적인 만남 26기 교수 커플 영숙♥영수 결혼식 비하인드'라는 제목의 영상이 올라왔다.앞서 26기 영수와 영숙은 지난 7일 성당에서 가족과 친지, 지인들이 지켜보는 가운데 감동적인 결혼식을 올렸다.현장에는 26기 동기인 영철, 영호, 영식, 상철, 경수 등이 하객으로 참석해 자리를 빛냈다. 특히 영철은 "가장 아끼는 동생인 영숙이 좋은 사람을 만나게 돼 기쁘다"고 덕담을 건넸고 경수는 부러움을 드러내며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다. 신혼 생활 중인 영식은 "결혼 선배로서 싸우지 말고 재밌게 잘 지내라"고 조언했고 영호와 상철 역시 두 사람의 앞날과 예쁜 조카를 진심으로 축복했다.방송 출연 5년 전 소개팅으로 처음 만났으나 당시 인연으로 이어지지 않았던 두 사람은 '나는 솔로' 26기에서 재회했다.당시 영숙은 '운명'을 언급하며 적극적으로 마음을 표현했으나 영수는 "운명에 얽매이고 싶다"며 거절해 최종 커플이 불발됐다. 그러나 촬영 종료 후 한 달 반 정도의 공백기를 거쳐 재회한 두 사람은 환경이 바뀐 상태에서 속깊은 대화를 나누며 급속도로 가까워졌다.한 차례 이별의 아픔을 겪기도 했으나 서로의 진심을 다시 확인하며 결혼에 골인했다. 영숙의 동생이 부른 축가 '사랑의 서약'을 따라 부르며 눈물을 흘린 영수는 "과거 잘못된 판단으로 운명을 거부했던 것 같다"며 "지금은 너무 행복하고 새로운 운명을 만들어 나가겠다"고 고백했다.결혼식을 마친 뒤 영숙은 카메라가 꺼진 뒤 진짜 신혼 생활이 시작되는 만큼 서로를 이해하며 잘 살아가겠다고 다짐을 전했다.영수는 "오신 분들께 보답하기 위해 행복한 모습을 보여주겠다"며 "양가 아버님이 바란 2세 소식을 전할 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다. 끝으로 영수는 "운명은 이뤄진다"며 행복하게 잘 살겠다는 외침으로 훈훈함을 안겼다.한편 1980년생인 영수는 서울대 화학생물공학부 박사 과정을 거쳐 부산대 환경공학과 교수로 재직 중이며 1986년생인 영숙은 고고미술사학 박사 학위를 취득한 뒤 대학교에서 초빙 교수로 활동하는 재원이다. 지성과 미모를 겸비한 교수 커플의 탄생에 많은 팬들의 따뜻한 축하가 이어지고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr