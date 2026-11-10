사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 34기 출연자 영수와 현숙이 서로의 첫인상에 대한 오해를 풀고 솔직한 심경을 나누며 한층 가까워진 관계를 드러냈다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 34기_현숙님 왜 첫인상 선택 바꾸셨나요?'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 영수와 현숙은 전날 진행된 데이트와 첫인상 선택에 대해 허심탄회하게 이야기를 나눴다.현숙은 첫인상 선택에서 영수를 선택하지 않고 바꾼 이유를 털어놓았다. 이에 영수 역시 자신의 첫인상 선택이 순자였다는 사실을 솔직하게 밝히며 대화를 이어갔다.이어 두 사람은 서로를 향했던 첫인상의 기억을 떠올리며 분위기를 달궜다. 영수는 첫인상 당시 마지막으로 현숙에게 편지를 받았던 기억을 회상하며 "당시 매우 우울했으나 현숙님 덕분에 기분이 정말 좋았다"고 고백했다.그러자 현숙은 영수의 첫인상에 대해 "처음엔 인상을 쓰고 있는 것처럼 보였지만 실제로 보니 무표정한 모습에서 오히려 남자다운 이미지를 느꼈다"고 답했다. 아울러 현숙은 자기소개 당시 처제와 관련된 질문에 성숙하게 대답했던 영수의 마인드가 멋있었다고 칭찬을 아너지 않았다.향후 계획과 미묘한 삼각관계에 대한 언급도 오갔다. 영수는 "영철이 현숙에게 적극적으로 대시하는 상황을 잘 알고 있다"며 "좀 더 적극적으로 표현하지 못한 점에 대해 후회된다"고 했다.이에 현숙은 영철과 많이 친해졌음을 인정하면서도 "오늘 대화를 통해 일대일 대화의 중요성을 깨달았다"고 말했고 영수 역시 "앞으로 좋아하는 사람뿐만 아니라 다른 출연자들과도 적극적으로 일대일 대화를 시도하겠다"고 다짐했다.마지막으로 두 사람은 출신 지역과 벌레에 대한 반응 등 가벼운 일상 이야기를 나누며 공감대를 형성했다. 영수는 "본인의 성격상 평소 말을 많이 하는 편이 아님에도 이곳에 와서 인터뷰와 대화 등 많은 말을 하게 되어 새롭다"고 소회를 밝히며 훈훈하게 대화를 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr