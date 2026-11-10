사진 = '일일칠' 유튜브 채널 캡처

사진 = '일일칠' 유튜브 채널 캡처

배우 이세영이 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 출연을 앞두고 완벽한 라인 관리를 위해 술까지 끊었다고 털어놓으며 남다른 고충을 전했다.유튜브 채널 '일일칠-성찬의 에터뷰'에서는 '라스타는 성찬이랑 친하게 지내고 싶어'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 이세영은 라이즈 멤버 성찬과 만나 다양한 이야기를 나누었다.성찬이 이세영에게 "드레스를 주로 입는 로맨스 판타지 특성상 식단 관리를 따로 했는지"라고 물었다. 이에 이세영은 "실루엣을 만들기 위해 단백질을 평소보다 열심히 챙겨 먹고 술까지 완전히 끊었다"고 밝혔다.특히 이세영은 금주를 결심한 이유가 뜻밖에도 '근손실' 때문이었다고 강조하며 "근육이 생기지도 않는 체질인데 빠질 때만 유독 쫙쫙 빠져서 너무 억울하고 화가 난다"고 토로해 현장을 웃음바다로 만들었다.작품과 캐릭터에 대한 애정과 촬영 비하인드도 이어졌다. 이세영은 "도망 노예 출신이자 황제의 정부인 라스타 역을 맡아 시청자들의 혈압을 유발하는 순수악 캐릭터를 연기한다"고 소개했다.이어 "어떻게 하면 미워할 수 없는 인물로 표현할까 고민하며 내가 그냥 라스타인데 왜 이러는 걸까라는 마음으로 접근했다"고 설명했다.또 이세영은 "교과서나 영화에서 보던 화려한 의상과 드레스를 입고 생애 처음으로 공주 대접을 받는 기분을 느꼈다"며 촬영장의 색다른 분위기에 만족감을 드러냈다.아울러 이세영은 "과거 사극 촬영 당시 손만 햇볕에 타서 투톤 피부가 되는 바람에 레이저 시술을 오래 받았다"며 해당 에피소드를 유쾌하게 회상하기도 했다.촬영이 한창인 바쁜 현장 생활 속 식습관에 대해서도 솔직하게 털어놓았다. 이세영은 "일하는 중이라 마음이 편치 않아 촬영장에서는 제대로 챙겨 먹지 못할 때가 많다"고 밝혔으며 "일과를 마치고 집에 돌아와 배달 음식으로 간신히 한 끼를 해결한 뒤 잠드는 것이 가장 큰 행복"이라고 전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr