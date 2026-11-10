사진=아유미 유튜브

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그룹 슈가 출신 아유미가 일본 활동 중 지쳤던 심경을 털어놨다.10일 유튜브 채널 '안뇨하떼요 아유미에오'에는 '육아 탈출, 도쿄 광란의 밤'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 아유미는 일본에서 배우 겸 가수 유신을 만났다. 두 사람은 아유미가 일본에서 활동하던 시절 같은 소속사에서 처음 인연을 맺었다고 밝혔다.아유미는 유신에 대해 "친동생처럼 지내는 아끼는 동생"이라며 만남을 앞두고 들뜬 모습을 보였다. 평소에는 오후 9시에 잠든다는 그는 "오늘은 어떻게 해서든 끝까지 즐겨보고 싶다"고 말했다.두 사람이 가까워진 계기는 갑작스러운 하와이 여행이었다. 유신은 과거 아유미에게 전화가 왔다며 "'내일 뭐하냐' 해서 아무것도 없다 하니 하와이 여행을 가자더라"고 당시를 떠올렸다.아유미는 즉흥적으로 여행을 제안했던 이유를 설명했다. 그는 "제가 활동을 이것저것 열심히 했는데 될 듯 안 될 듯한 기간이 길었다. 오래오래 그런 시간이 되다 보니 마음이 지쳤다"고 고백했다.당시 일본을 떠나고 싶었다는 아유미는 "하와이가 힐링을 받을 수 있는 곳이라 느낀 것 같다"고 말했다. 여행을 결심한 뒤 친구들에게 전화를 돌렸지만, 바로 다음 날 출발하자는 제안에 대부분 당황했다고.반면 유신은 흔쾌히 함께 가겠다고 답했다. 아유미는 "'이런 친구가 있구나' 해서 가서 그때부터 절친이 됐다"며 고마움을 전했다.유신은 아유미의 한국 활동도 챙겨봤다고 밝혔다. 축구하는 모습과 집을 소개하는 영상은 물론, 토크 예능에서 '큐티허니' 춤을 추는 장면도 봤다고 이야기했다.아유미는 '큐티허니'를 "요즘에도 부르고 있다"며 "정말 그런 의미에서도 한국에 오길 잘했다는 생각을 많이 한다"고 말했다. 특히 "한국에서 결혼도 하고 딸도 태어났다. 그게 제일 크다"고 밝혀 가족에 대한 애정을 드러냈다.두 사람은 유신이 자주 찾는 드랙바도 방문했다. 이곳에서 유신은 아유미가 게이 팬들에게 많은 인기를 얻었다며 과거 삭발한 모습으로 활동했던 시절을 언급했다.아유미는 "이 동네 분들이 좋아해 주셨다"며 당시 받았던 응원을 떠올렸다. 그는 "여자인데 머리를 깎고 다른 길로 가려고 하는 당당한 사람들을 보면 응원을 많이 해주나 봐요"라며 "제가 머리 밀고 했을 때 이쪽에서는 인기가 많을 때가 있었다"고 설명했다.한편 아유미는 2022년 10월 2세 연상의 사업가 권기범과 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr