사진=한그루 유튜브

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배우 한그루가 딸의 요청에 수학학원 상담을 신청했다.10일 유튜브 채널 '그루니까말이야'에는 '애들 첫 학원 등록부터 평양냉면 먹방까지 정신없이 보낸 요즘 일상'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 한그루는 쌍둥이 자녀 라온 양, 다온 군과 함께 수학학원 상담을 받으러 나섰다. 아이들이 먼저 학원에 다니고 싶다는 뜻을 밝혔다고.한그루는 "라온이가 저한테 '내가 수학이 좀 필요할 것 같다. 학원을 보내달라'고 하더라"며 딸과의 대화를 전했다. 이유를 묻자 라온 양은 "누구보다 더 잘하고 싶은 마음은 없지만 학교 진도는 따라가야 할 것 같다"고 답했다고 밝혔다.딸의 이야기를 들은 한그루는 곧바로 집 근처 학원을 알아봤다. 그는 "멀리 가는 건 힘드니까 집 근처로 알아봤다. 학교 옆에 바로 붙어 있으니까 가깝고 좋지 않나"라며 이동 거리를 고려했다고 설명했다. 상담도 딸의 요청을 들은 당일 신청했다.그러면서 "저는 이렇게 필요하다고 얘기하면 시켜주는 엄마"라며 자녀가 원하는 공부를 지원하겠다는 뜻을 드러냈다.앞서 한그루는 아이들을 학원에 보내지 않는 이유를 밝힌 바 있다. 그는 "내가 학교에 가만히 앉아 있는 걸 못 할 것 같다. 얘네가 학교에 가만 앉아 있는 시간이 얼마나 괴롭겠냐. 정말 최선을 다하는 거다"라고 말했다. 학교생활을 열심히 하는 만큼 수업이 끝난 뒤에는 놀게 해주고 싶다는 것.이번에는 딸이 직접 수학 공부의 필요성을 이야기하자 학원 상담에 나섰다. 방과 후 자유 시간을 보장해주면서도 아이가 도움을 요청하면 지원한다는 교육관을 전했다.상담을 마친 뒤 한그루는 아이들에게 선생님이 어땠는지 물었다. 다온 군은 "내가 겉으로만 어떻게 판단하겠냐"고 답했다. 라온 양은 "나 근데 좀 어려워"라며 걱정을 내비쳤다. 한그루는 "어려워도 이제 다니면 안 어려워지니까"라고 딸을 다독였다.쌍둥이와 함께 만화방을 찾은 일상도 공개했다. 아이들이 책을 읽고 음식을 먹는 동안 한그루 역시 만화책을 보며 시간을 보냈다. 자녀들의 먹성에는 "책을 보러 와서 먹는 거로 얼마나 썼는지 모르겠다. 어마어마하게 나왔다"고 말했다.지인들과 평양냉면을 먹으러 간 한그루는 한 그릇을 비운 뒤 "요즘 졸리고 배부르고 졸리고 배부르고 미치겠다"며 근황을 전하기도 했다.한편 한그루는 2011년 가수로 데뷔한 뒤 배우로 활동 영역을 넓혔다. 2015년 결혼해 2017년 쌍둥이 남매를 출산했으며, 2022년 이혼 후 두 자녀를 양육하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr