사진 = 김희선 인스타그램

사진 = 김희선 인스타그램

배우 김희선이 세련된 블랙 슈트 차림으로 변함없는 미모와 우아한 매력을 뽐냈다.김희선은 최근 자신의 인스타그램에 "💋반가운 얼굴들💕만나서 정말 즐거웠어용🙏시간가는줄도 모르고😜"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김희선은 검은색 재킷과 회색 체크 팬츠를 입고 건물 앞에 서서 휴대전화로 통화하고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 김희선은 한 손을 바지 주머니에 넣은 채 옆을 바라보고 있으며 단정한 옷차림과 차분한 표정으로 세련된 분위기를 자아낸다. 재킷의 반짝이는 단추가 포인트를 더하며 늘씬한 자태도 돋보인다.이어진 사진에서 김희선은 갈색 재킷을 입은 지인과 나란히 서서 휴대전화 화면을 들여다보고 있다. 지인 쪽으로 고개를 기울인 김희선은 입가에 은은한 미소를 띠고 있으며 햇살 아래 드러난 또렷한 이목구비와 자연스럽게 흘러내린 긴 머리가 눈길을 끈다. 편안한 표정에서도 특유의 우아한 미모가 빛난다.한편 김희선은 지난해 TV CHOSUN 드라마 '다음생은 없으니까'에서 경력 단절 이후 재취업에 도전하는 조나정 역을 맡아 열연했다. 작품에서는 현실적인 고민을 안고 살아가는 인물의 이야기를 그리며 배우 한혜진, 진서연 등과 호흡을 맞췄다. 김희선은 지난 2007년 2세 연상의 사업가와 결혼했으며 슬하에 딸 하나를 두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr