사진 = 임윤아 인스타그램

사진 = 임윤아 인스타그램

사진 = 임윤아 인스타그램

사진 = 임윤아 인스타그램

소녀시대 출신 배우 임윤아가 포근한 겨울 패션과 사랑스러운 비주얼로 팬들의 시선을 사로잡았다.임윤아는 최근 자신의 인스타그램에 "추워지는 날씨에 ❄️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 임윤아는 베이지색 니트 모자와 짙은색 패딩 점퍼를 착용한 채 창가의 나무 테이블에 앉아 있다. 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 임윤아는 고개를 숙이고 갈색 가방을 살펴보고 있으며 따뜻한 조명 아래 차분한 표정과 편안한 옷차림이 어우러져 포근한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 임윤아는 귀를 덮는 아이보리색 털모자에 노르딕 패턴이 들어간 니트를 매치해 사랑스러운 겨울 스타일을 선보였다. 양손을 허리에 얹고 살짝 미소 짓는 모습으로 어깨 아래로 길게 내려오는 검은 머리와 또렷한 이목구비가 돋보인다.또 다른 사진에서 임윤아는 빨간색 니트와 체크무늬 롱스커트를 입고 의자에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 무릎 앞에 작은 아이보리색 가방을 든 채 두 손을 모으고 있으며, 회색 니트 양말과 갈색 털신을 더해 아늑한 겨울 패션을 완성했다. 입술을 살짝 내민 표정에서는 귀여운 매력도 느껴진다.마지막 사진에서 임윤아는 아이보리색 니트에 연보라색 목도리를 두르고 환하게 웃고 있다. 한 손을 턱 가까이 가져간 채 옆을 바라보는 모습으로, 자연스럽게 묶은 머리와 부드러운 미소가 청순한 분위기를 더한다. 얼굴을 감싸는 도톰한 목도리 사이로 드러난 맑은 피부와 화사한 미모가 눈길을 끈다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "너무 이쁘시당", "너무 예뻐", "사랑해요", "윤아님만 있으면 항상 따수울테니", "추운 겨울도 윤아님과 함께라면 얼마든지 환영입니다" 등의 댓글을 달았다.한편 1990년생으로 36세인 임윤아는 최근 패션 브랜드 드파운드와 함께한 2026년 겨울 컬렉션을 공개하며 겨울 패션 아이콘으로서의 존재감을 드러냈다. 임윤아는 2027년 방송 예정인 tvN 새 드라마 '언내추럴'(가제)에서 법의관 송도은 역을 맡아 이진욱과 호흡을 맞출 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr