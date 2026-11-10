사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

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그룹 슈퍼주니어 신동이 요요로 다이어트 업체에 고소당할 뻔한 사연을 밝혔다.10일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 '살롱드립'에는 슈퍼주니어 신동, 개그맨 장동민이 출연했다.이날 신동은 장동민과 함께 출연해 다이어트 경험을 털어놨다. 장도연은 한층 날씬해진 신동을 보고 "살 정말 많이 빠졌다"며 놀라워했다.신동은 과거 다이어트 전문 업체의 프로그램을 통해 37kg을 감량했지만, 이후 다시 체중이 늘었다고 밝혔다. 장도연이 감량한 몸무게를 유지하지 못해 업체를 피해 다녔다는 소문을 꺼내자 그는 "그건 소문이 아니다. 진짜였다"고 인정했다.단순히 살이 다시 찐 것으로 끝나지 않았다고. 신동은 "고소당할 뻔했다. 계약 불이행으로"라며 당시 상황을 설명했다. 업체 측에서 아직 계약 기간이라는 연락을 받았고, 사과한 뒤 다시 프로그램에 성실히 참여했다는 것이다.그는 당시 식이요법과 운동, 업체에서 제공하는 프로그램을 병행했다고 밝혔다. 신동은 "모든 다이어트가 그렇지만 내가 힘을 내야 한다. 진짜 힘들더라"며 체중 관리 과정의 어려움을 토로했다.요요를 겪었던 신동은 이번에는 병원의 도움을 받았다고 말했다. 감량 방법을 궁금해하는 이들이 많다며 "주사 맞았다. 병원의 도움을 받았다"고 솔직하게 밝혔다.처음 사용한 비만 치료제로는 기대했던 효과를 보지 못했다고도 전했다. 신동은 "위고비 때는 안 됐는데 마운자로의 도움을 좀 받았다"며 "위고비 때는 이겼다. 위에 고비가 안 왔다"고 농담했다.최근 알려진 감량 수치도 바로잡았다. 신동은 "요즘 자꾸 37kg 뺐다고 기사가 나오는데, 25kg를 감량했다"고 강조했다. 37kg은 과거 업체 프로그램으로 감량했을 때의 수치이며, 이번 체중 감량과는 구분해야 한다는 설명이었다.신동은 다이어트 시작일을 기록해뒀다며 촬영일 기준 444일째라고 밝혔다. 시작 당시 몸무게는 106kg, 현재는 80kg이라고 전하면서 본인이 밝힌 감량 폭은 25kg이라고 말했다.현재는 추가로 살을 빼기보다 감량한 체중을 유지하는 데 집중하고 있다. 그는 "지금 딱 유지 기간이다. 유지 시작한 지 한두 달 된 것 같다"고 근황을 전했다.한편 신동은 2005년 슈퍼주니어 멤버로 데뷔했으며, 음악과 예능 등 다양한 분야에서 활동하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr