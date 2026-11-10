첼리스트 겸 지휘자 장한나가 예술의전당에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=장한나 SNS

첼리스트 겸 지휘자 장한나가 하버드대학교 입학 과정에서 겪었던 뜻밖의 일화를 공개한다. / 사진제공=MBC

첼리스트 겸 지휘자 장한나가 하버드대학교 입학 과정에서 겪었던 뜻밖의 일화를 공개한다. 대학 측에서 보내온 지원서를 아버지가 쓰레기통에 버려 자칫 지원조차 하지 못 할 뻔했다고 밝힌다.오는 11일 방송되는 MBC '라디오스타'(이하 '라스')에는 장한나, 김현철, 고우림, 하리무가 출연해 다양한 이야기를 나눈다.장한나는 하버드대학교에 입학하게 된 과정을 전한다. 그는 미국 대학 예비 입학시험에서 좋은 성적을 거둔 뒤 하버드로부터 지원서를 받았다고 밝힌다. 그러나 연주 여행으로 집을 비운 사이 아버지가 해당 지원서를 재활용 쓰레기통에 넣었다는 것. 장한나는 다행히 지원서를 되찾아 하버드에 지원할 수 있었다고 설명한다.대학에서 음악이 아닌 철학을 선택한 이유도 밝힌다. 어린 시절부터 전문 연주자로 활동해 온 그는 대학에서만큼은 혼자 공부하기 어려운 새로운 학문을 배우고 싶었다고. 이후 하버드에서 2년간 철학을 공부했지만, 연주 일정으로 휴학했으며 현재도 학업을 마치지 않은 상태라고 전한다.장한나는 11세에 세계적인 첼리스트로 주목받게 된 과정도 회상한다. 당시 존경하던 첼리스트 로스트로포비치를 만나기 위해 국제 첼로 콩쿠르에 지원했다는 그는 서류에 나이를 11세라고 적었지만, 심사 관계자가 21세를 잘못 기재한 것으로 생각해 서류 심사를 통과시켰다고 밝힌다.이후 어린 나이로 콩쿠르 무대에 오른 장한나는 쟁쟁한 연주자들을 제치고 1위를 차지했다. 당시 심사위원장이었던 로스트로포비치는 장한나의 어린 나이에 놀랐다고. 작은 체구 탓에 마치 첼로가 혼자 걸어 나오는 것처럼 보였지만, 연주를 들은 뒤 그의 실력을 인정했고 이후 스승과 제자로 인연을 맺었다고 전한다.11세에 국제 콩쿠르에서 우승한 뒤 세계 무대에서 활동해 온 장한나는 첼리스트를 거쳐 지휘자로 영역을 넓혔다. 지난 4월에는 예술의전당 사장으로 취임하며 새로운 행보에 나섰다.장한나의 하버드대학교 입학 비화와 어린 시절 이야기는 오는 11일 오후 10시 30분 방송되는 '라스'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr