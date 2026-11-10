사진=황보라 유튜브

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'예비 아빠' 개그맨 김준호가 아들 탄생을 앞두고 달라진 모습을 보여줬다.10일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '정이랑 별장에 갔다가 갯벌의 쓴 맛을 보고 온 황보라와 두 살 아들'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황보라는 남편, 아들 우인 군과 함께 정이랑의 별장을 찾았다. 정이랑 가족과 김준호·김지민 부부도 여행에 함께했다. 황보라는 도착하자마자 "너무 좋다. 내가 여기를 오고 싶어서 벼르고 벼렀다"며 만족감을 드러냈다.아내 김지민의 출산을 앞둔 김준호는 우인 군을 품에 안고 시간을 보냈다. 아이를 안은 채 "몇 살이야, 우인이?"라고 물은 그는 황보라가 "이제 28개월"이라고 답하자 자신의 미래를 떠올렸다.김준호는 "나는 3년 후에 이렇게 안아야 되는데"라며 육아에 대한 생각을 털어놨다. 우인 군을 안고 버거워하는 모습에 황보라는 "어떡하냐. 다 늙어 가지고. 우인이 너무 무겁지? 운동하라"고 농담했다. 영상에도 '오빠 운동해'라는 자막이 더해졌다.체력을 걱정하던 김준호는 아이들과 어울리며 장난을 치고 놀아줬다. 제작진은 '그래도 아이들이랑 잘 놀아주는 거 보니 예비 아빠 합격'이라는 자막으로 그의 모습을 전했다.가족들은 갯벌 체험에도 나섰다. 처음 갯벌을 접한 우인 군은 낯선 환경에 울음을 터뜨렸다. 발이 갯벌에 빠지자 울음은 더 커졌고, 황보라는 아들을 달래느라 진땀을 뺐다.곁에 있던 김준호도 우인 군의 반응을 살폈다. 잠시 장난을 치던 그는 아이를 달래기 위해 자신도 갯벌에 빠진 척 상황극을 펼쳐 웃음을 선사했다.한편 김준호는 2025년 7월 개그우먼 김지민과 결혼했으며, 현재 첫아들 출산을 앞두고 있다. 김지민은 첫 시험관 시술로 임신에 성공해 지난 7월 소식을 알렸다. 태명은 '두룹이'로, 출산 예정 시기는 2027년 2월 초다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr