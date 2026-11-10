조인성이 '가능한 사랑'에서 상우를 연기했다. / 사진제공=넷플릭스

조인성이 '가능한 사랑'에서 23년 만에 전도연과 재회했다. / 사진제공=넷플릭스

조인성이 '가능한 사랑'에서 표현을 덜어낸 연기를 시도했다. / 사진제공=넷플릭스

조인성이 오스카 레이스에 대한 소감을 밝혔다. / 사진제공=넷플릭스

"'초심은 잃는 것이지만 단지 기억할 뿐'이라는 말이 있어요. '가능한 사랑'은 제 초심을 기억하게 만든 작품이어서 더 행복했죠."데뷔 29년 차 배우 조인성이 이창동 감독의 '가능한 사랑'을 찍으며 초심을 되새겼다. 이 감독과 처음 호흡을 맞추고 23년 만에 전도연과 재회한 그는 오랜만에 촬영 현장에서 긴장감을 느꼈다고 밝혔다.'가능한 사랑'은 해고 노동자 부부와 이들의 삶을 기록하려는 다큐멘터리 감독 부부가 만나 서로의 감춰둔 욕망을 마주하는 이야기다. 조인성은 다큐멘터리 감독 예지(조여정 분)의 남편이자 사업가 상우를 연기했다.조인성은 올해 류승완 감독의 '휴민트', 나홍진 감독의 '호프'에 이어 이창동 감독의 '가능한 사랑'까지 세 편의 영화에 출연했다. 그는 "거장 감독님들 덕분에 바빴던 한 해다. 다양한 경험을 할 수 있어서 좋았다"라고 말했다.그러나 연이은 촬영에 체력적 부담이 컸다. 조인성은 '가능한 사랑'에 합류하기 전 해외 로케이션 촬영을 이어온 상태였다. 그는 "'가능한 사랑' 제의가 들어왔을 때 이미 끝까지 온 것 같은 느낌"이었다면서도 "'끝까지 왔을 때 한 번 더 가야 하는 거구나'라고 생각했다"고 털어놨다."이창동 감독님 작품은 오히려 몸에 힘이 없는 채로 만나는 게 더 좋을 수 있겠다고 생각했어요. 그래야 그 세계관에 들어가서 나를 고집하지 않고 인물로 살 것 같더라고요."조인성은 이 감독의 캐스팅 제안을 받고 기쁨과 걱정을 동시에 느꼈다고 밝혔다. 그는 현장에서 이 감독에게 많은 걸 배우겠다는 마음으로 촬영에 임했다. 극 중 태생부터 부자인 상우를 연기하기 위해 영어, 클라리넷 등을 배우며 준비했다. 조인성은 "클라리넷 연습을 하다가 손이 오징어가 됐다"며 웃었다."공부할 거리가 새로 생긴 거죠. 캐스팅 제의를 받은 뒤에는 내가 어떤 태도로 임할 것인지부터 마인드 컨트롤하기 시작했어요. 하하."전도연과의 재회도 조인성에게 특별한 경험이었다. 두 사람은 드라마 '별을 쏘다' 이후 23년 만에 다시 한 작품에서 만났다. 앞서 전도연은 인터뷰에서 조인성이 잘 성장해서 고맙다고 말하기도 했다.조인성은 "도연 누나와 연기하면서 20대 초반의 내가 생각났다"고 말했다. 그는 과거 전도연이 실제 대화하듯 자연스럽게 연기하는 모습을 보고 놀랐던 기억을 떠올렸다. 오랜 시간이 지나도 전도연의 변함없는 연기력에 당시의 기억이 되살아났다고 설명했다."저도 어릴 때보다 많이 능수능란해졌거든요. 기술적으로도 늘었다고 볼 수 있고요. 그런데 이번 촬영 현장에서는 정말 오랜만에 떨었어요. 도연 누나와 이창동 감독님 앞이어서 그랬던 것 같아요."이번 작품으로 조인성은 감정 표현을 덜어내는 법도 배웠다. 이 감독은 배우들에게 연기하려 하기보다 인물의 감정을 느끼라고 주문했고, 조인성은 이를 통해 표현이 절제된 연기를 시도했다."배우는 표현하는 것에 익숙한데 그걸 하지 않아도 된다는 걸 눈으로 확인했어요. 작품을 통해서 확신을 갖게 됐죠. 제가 만약 더 표현하려고 했다면 상우가 더 느끼하고 전형적으로 보였을 것 같아요. 이 경험을 통해 다음 작품에서 제가 어떻게 연기하게 될지 궁금하네요."'가능한 사랑'은 제83회 베니스국제영화제 은사자상(심사위원대상)과 제51회 토론토국제영화제(TIFF) 에버트 감독상을 받았다. 지난 6일 넷플릭스를 통해 공개된 직후 넷플릭스 국내 영화 TOP10 1위에 오르기도 했다. 작품은 제99회 미국 아카데미영화상 국제장편영화 부문 한국 대표 출품작으로 선정돼 오스카 레이스에도 나섰다.조인성은 오스카 레이스를 앞둔 소감으로 "어떤 의미를 나에게 부여하지는 않는다. 단지 감사할 뿐"이라고 밝혔다. 이어 "부담감이 없다고 하면 거짓말"이라며 "우리 모두의 영광이자 한국 영화의 새 역사인 것 같다"고 말했다."영화 '기생충'이 이미 대단한 업적을 이뤘잖아요. 하지만 세계 영화계에는 여전히 단단한 벽이 있거든요. 우리 영화뿐만 아니라 앞으로 나올 한국 영화들도 계속 문을 두드려야 한국 영화의 위상이 올라갈 거라고 생각해요. 상에 대한 기대보다는 한국 영화로서 한 번 더 노크하고 오겠다는 마음입니다."박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr